HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 29.05.2026 19:33 29 Mayıs 2026 19:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.05.2026 19:51 29 Mayıs 2026 19:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Eski RAF üyesi Daniela Klette’ye 13 yıl hapis cezası

30 yılı aşkın süre firari olarak yaşadıktan sonra 2024’te Berlin’de yakalanan eski RAF üyesi Daniela Klette, 1999-2016 yılları arasında gerçekleştirilen silahlı soygunlar nedeniyle 13 yıl hapse mahkûm edildi.

BİA Haber Merkezi

Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun (RAF) eski üyelerinden Daniela Klette, 1999 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirilen bir dizi silahlı soygun nedeniyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

67 yaşındaki Klette, 30 yılı aşkın süre firari olarak yaşadıktan sonra Şubat 2024’te Berlin’de bir apartman dairesinde yakalanmıştı. Klette’nin yargılanmasına geçen yıl başlanmıştı.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Verden Mahkemesi, 27 Mayıs’ta açıkladığı kararında Klette’yi, 17 yıllık süreçte işlenen soygunlar ve silah yasalarının ihlali gibi suçlardan mahkûm etti. Savunma ise beraat talep etmişti.

Mahkeme, Klette’nin hâlâ yakalanamayan iki eski RAF üyesi Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub ile birlikte süpermarketleri ve zırhlı para nakil araçlarını hedef alan soygunlara katıldığını belirledi.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundaki bazı Klette destekçileri kararı yuhaladı ve “Daniela’ya özgürlük” sloganları attı.

RAF 1998’de kendini feshetti

RAF, kurucuları nedeniyle, Baader-Meinhof Grubu olarak da biliniyordu. Şiddet eylemlerini benimseyen anti-kapitalist örgüt, 1970’lerden 1990’lara kadar Almanya’da cinayet, kaçırma ve bombalı saldırılarla gündeme geldi. Örgüt, 1998’de kendini feshettiğini duyurdu.

Klette yargılama sırasında RAF üyesi olduğunu kabul etmedi.

Klette, polise gelen bir ihbarın ardından Şubat 2024’te yakalandı.

Berlin’in Kreuzberg semtinde, bir dönem Berlin Duvarı’yla bölünmüş Sebastianstrasse’de sahte isim ve yabancı pasaportla yaşıyordu. Yakalanmasının ardından, soygunların çoğunun gerçekleştiği Aşağı Saksonya’ya götürüldü.

Klette’nin uzun yıllar “Claudia” adını kullandığı bildirildi. Bir araştırmacı gazeteci, yapay zekâ destekli yüz tanıma yazılımı kullanarak eski bir arananlar posterindeki görüntüyü internetteki güncel fotoğraflarla eşleştirince Klette’nin izine ulaşıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
RAF Baader-Meinhoff almanya
