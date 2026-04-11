ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 14:24 11 Nisan 2026 14:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 14:41 11 Nisan 2026 14:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk 92 yaşında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Cindoruk'un ölümünü Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez duyurdu. Söylemez şunları ifade etti:

"Yaşamı boyunca, demokrasimize ve Atatürk Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı kalmış, her koşulda hukuken üstünlüğünü savunmuş, milli duruşu ve ulusal çıkarlardan yana tavrı ile gerçek bir demokrat, saygın siyaset ve devlet insanı; hoşgörüsü, nezaketi, bilgeliği ile gönüllerde taht kurmuş, değerli büyüğümüz ve kanaat önderimiz, TBMM 17. Başkanımız Hüsamettin Cindoruk beyefendi vefat etmiştir.

"Acımız büyüktür. Başta saygıdeğer eşleri Dilek Cindoruk Hanımefendi olmak üzere, evlatlarına, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Çok değerli büyüğümüzün anısı kalplerimizde yaşayacak, demokrat ve yürekli duruşu önümüzü aydınlatacaktır. Allah rahmet eylesin."

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Cindoruk'un ölümünün ardından "Eski TBMM Başkanımız, 17 ve 19'uncu dönem Milletvekilimiz Sayın Ahmet Hüsamettin Cindoruk’un vefat haberini derin bir üzüntüyle aldım. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Özel'den taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından, Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Özel, Cindoruk'un ölüm haberini üzüntüyle karşıladığını belirterek şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır."

(AB)

İstanbul
İstanbul
hüsamettin cindoruk özgür özel Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
