Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Cindoruk'un ölümünü Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez duyurdu. Söylemez şunları ifade etti:

"Yaşamı boyunca, demokrasimize ve Atatürk Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı kalmış, her koşulda hukuken üstünlüğünü savunmuş, milli duruşu ve ulusal çıkarlardan yana tavrı ile gerçek bir demokrat, saygın siyaset ve devlet insanı; hoşgörüsü, nezaketi, bilgeliği ile gönüllerde taht kurmuş, değerli büyüğümüz ve kanaat önderimiz, TBMM 17. Başkanımız Hüsamettin Cindoruk beyefendi vefat etmiştir.

"Acımız büyüktür. Başta saygıdeğer eşleri Dilek Cindoruk Hanımefendi olmak üzere, evlatlarına, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Çok değerli büyüğümüzün anısı kalplerimizde yaşayacak, demokrat ve yürekli duruşu önümüzü aydınlatacaktır. Allah rahmet eylesin."