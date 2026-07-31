EŞİK 6 yaşında

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), platformun kuruluşunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girişinin yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı. EŞİK, 1 Ağustos’un kadınların eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz yaşam mücadelesinde simge bir tarih olduğunu vurgulayarak, "Kadın dayanışması varsa her zaman umut da vardır" mesajını verdi.

Saldırılara karşı büyüyen bir dayanışma ağı

EŞİK’in, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığı 1 Ağustos 2020 tarihinde kurulduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından farklı deneyim ve siyasal görüşlerden kadınların her hafta düzenli olarak buluştuğu yatay ve hiyerarşisiz bir örgütlenme modelinin hayata geçirildiği belirtildi.

EŞİK’in kuruluşunun, Türkiye kadın hareketinin onlarca yıllık mücadelesinin yeni bir formda örgütlenmesi anlamına geldiği ifade edilirken, platformun hayatın her alanında eşitlik ve adalet talebini büyüttüğü kaydedildi.

"İstanbul Sözleşmesi Anayasa ve yasalar gereği hâlâ yürürlükte"

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin yalnızca bir metin değil; devlete önleme, koruma, soruşturma ve bütüncül politika geliştirme yükümlülüğü getiren tarihi bir insan hakları belgesi olduğu altı çizildi. Sözleşmeden çekilme kararına karşı Danıştay’da bini aşkın avukat kadının katılımıyla yürütülen hukuk mücadelesine değinilerek şöyle denildi:

"Bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden tek kişinin kararıyla çıkılamaz, kadınların yaşam hakkı idarenin takdirine bırakılamaz. İnsan hakları hukukunun temel ilkelerinden biri olan 'geriye götürülemezlik' (non-regression) ilkesi gereğince devletler, kazanılmış hakları ortadan kaldıramaz. Anayasa’nın 90. maddesi, 6284 Sayılı Yasa ve 6251 Sayılı Onay Kanunu gereği İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlüktedir."

"Kazanılmış hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Sözleşmeden çekilme kararının ardından kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çekilen açıklamada; Medeni Kanun’a, nafaka hakkına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik attacklara karşı mücadelenin süreceği vurgulandı.

EŞİK, altı yıllık mücadele deneyiminden aldıkları güçle yarını kurmaya devam edeceklerini belirterek; laikliği, eşit yurttaşlığı, sosyal demokratik hukuk devletini ve kadınların yaşam hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ilan etti.

(EMK)