Eş Başkanlardan Çorum katliamı anması

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çorum Katliamı’nın 46. yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Bakırhan, 46 yıl önce Çorum’da Alevi yurttaşlara yönelik saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Katliamın toplumsal hafızada “derin ve silinmez yaralar” açtığını ifade etti.

Bakırhan, açıklamasında şunları söyledi:

“Çorum Katliamı; halkları, inançları ve kimlikleri birbirine düşman etmeyi amaçlayan karanlık politikaların, nefret dilinin ve örgütlü kötülüğün acı bir sonucudur. Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmamış olması ve cezasızlık anlayışının sürdürülmesi, adalet duygusunu zedelemekte ve acıları canlı tutmaktadır.

Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olarak güçlenebilmesi; halkların, inançların ve kimliklerin eşit, özgür ve güven içinde yaşayacağı kalıcı bir toplumsal barışın kurulmasıyla mümkündür. Bunun yolu ise geçmişle samimi ve cesur bir yüzleşmeden, hakikatin açığa çıkarılmasından ve adaletin eksiksiz biçimde tesis edilmesinden geçmektedir.

Çorum’da yitirdiğimiz canları saygı, özlem ve rahmetle anıyor; bu organize katliamı gerçekleştirenleri, azmettirenleri ve karanlık zihniyeti bir kez daha lanetliyoruz. Hakikat, adalet, eşit yurttaşlık ve ortak yaşam mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.”

Hatimoğulları: Hafızayı diri tutacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da açıklamasında, Çorum Katliamı’nın “adaleti sağlanmayan büyük bir yara” olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

“Çorum Katliamı, bu ülkenin karanlıkta bırakılan hafızasıdır; acısı dinmeyen, adaleti sağlanmayan, hakikatiyle hâlâ yüzleşilmeyen büyük bir yaradır.

Çorum’dan Maraş’a, Sivas’tan Gazi’ye uzanan bu karanlık hafıza hâlâ canlıdır. Alevilere yönelen nefretin, inkârın ve cezasızlık düzeninin karşısında; hafızayı diri tutacak, hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum. Eşit yurttaşlık temelinde; inancımızla, kimliğimizle, farklılıklarımızla bir arada ve özgür yaşayacağımız ortak yaşamı hep birlikte var edeceğiz.”

