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YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 22:08 2 Ağustos 2026 22:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 22:11 2 Ağustos 2026 22:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

anka ajansı

anka ajansı
Görseli Büyüt
Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı
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Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmeye göre, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Bahar Feyzan'ın sorularına yanıt verdiği sosyal medya yayınındaki bazı sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber Yeri
İstanbul
Ertuğrul Özkök
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