Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Geriye dönüş yok”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2026’nda yaptığı konuşmada hem savunma sanayisine ilişkin mesajlar verdi hem de iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir noktaya geldiğini savunan Erdoğan, geçmişte dışa bağımlı bir yapının bulunduğunu ancak bugün Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte dikkat çeken bir konuma ulaştığını söyledi. Erdoğan, sektörün çeşitli engelleme girişimleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Sadece dışarıdan değil içeriden de ihanete ve kumpasa maruz kaldık” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmeleri oldu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yıl TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasının ardından başlayan sürecin devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı’nın bu sürecin “fikri ve siyasi karargâhı” olduğunu ifade eden Erdoğan, sürecin yalnızca Türkiye’yi değil bölgeyi de kapsayan yeni bir güvenlik ve istikrar vizyonu taşıdığını söyledi.

AA'nın geçtiği habere göre, yaklaşık yarım asırlık çatışma döneminin ardından Türkiye’nin terörden tamamen kurtulma iradesi ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye için çok net bir duruş sergilenmiştir. Bu iradenin temelinde şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakârlıkları ve ailelerin büyük acıları vardır. Allah’ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.”

Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fuar ziyaretine de göndermede bulunarak, geçmişte savunma sanayi projelerini eleştirenlerin bugün gelinen noktayı görmek zorunda kaldığını söyledi.