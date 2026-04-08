Erdoğan ve Sánchez İran'ın topyekûn yıkımına karşı

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini" belirtti.

Sanchez'in açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de X'ten yaptığı açıklamada telefon görüşmesini doğrulayarak "[Erdoğan'la] Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve bölgesel istikrar konusundaki endişeyi paylaş[tıklarını]" dile getirdi.

Sánchez, "İspanya['nın] Orta Doğu'da derhal ateşkes çağrısını yinelemekte [olduğunu]" ifade etti. "Bu savaşın uzaması, insani maliyeti daha da artıracak ve herkes için felaket niteliğinde ekonomik sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Erdoğan: "İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmada İran’ı da eleştirdiği belirtildi.

Erdoğan'ın "İran'ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etme[dikleri] gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadı[klarını], vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini" ifade ettiği açıklandı.

