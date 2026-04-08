HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 00:10 8 Nisan 2026 00:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 00:42 8 Nisan 2026 00:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan ve Sánchez İran'ın topyekûn yıkımına karşı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve Erdoğan ABD'nin İran'a yönelik ağır bombardımanına saatler kala yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın yıkımına karşı olduklarını teyit ettiler. Sánchez ateşkes istedi. Erdoğan İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını da eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

Erdoğan ve Sanchez, Beştepe'de/Fotoğraf: AA

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini" belirtti.

Sanchez'in açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de X'ten yaptığı açıklamada telefon görüşmesini doğrulayarak "[Erdoğan'la] Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve bölgesel istikrar konusundaki endişeyi paylaş[tıklarını]" dile getirdi.

Sánchez, "İspanya['nın] Orta Doğu'da derhal ateşkes çağrısını yinelemekte [olduğunu]" ifade etti. "Bu savaşın uzaması, insani maliyeti daha da artıracak ve herkes için felaket niteliğinde ekonomik sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Erdoğan: "İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmada İran’ı da eleştirdiği belirtildi.

Erdoğan'ın "İran'ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etme[dikleri] gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadı[klarını], vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini" ifade ettiği açıklandı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-Madrid
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları erdoğan pedro sanchez
