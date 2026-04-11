ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 17:06 11 Nisan 2026 17:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 17:10 11 Nisan 2026 17:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan ve Macron'dan 'ateşkese saygı gösterin' çağrısı

Erdoğan ile görüştüğünü duyuran Macron, "Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladık ve güçlü ve kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğinin altını çizdik" dedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Macron'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, iki lider ABD-İsrail- İran savaşında varılan ateşkese saygı gösterilmesi ve bunun özellikle Lübnan’da uygulanması için çağrısı yaptı.

"Diplomatik çözümün altını çizdik"

Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Öncelikle Yakın ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık; ateşkese saygı gösterilmesi ve Lübnan’da uygulanması çağrısında bulunduk, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladık ve güçlü ve kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğinin altını çizdik.

"Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine uygun, Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanan adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına katkı sunmayı amaçlayan Gönüllüler Koalisyonu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızı da ele aldık.

"Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perspektifinde, Fransa’nın Güney Kafkasya’da barış sürecine verdiği desteği yineledim. Bu sürecin bölgenin yeni bir sayfa açmasına, açık sınırlar ve artan bölgesel iş birliğiyle ilerlemesine olanak sağlaması gerektiğini belirttim. Son olarak, diyalog ve ikili işbirliğimizi derinleştirmeye devam etme gerekliliği konusunda mutabık kaldık."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Emmanuel Macron erdoğan lübnan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git