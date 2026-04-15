Erdoğan: Kürt kardeşlerimiz üzerinden iftira atıyorlar; biz bu tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Urfa'daki bir lisede okulun eski öğrencinin silahlı saldırısı sonucu 16 kişinin yaralandığı olay hakkında da konuşan Erdoğan, "Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" dedi.

"Seçim zamanında yapılacak"

Erdoğan diğer yandan grup toplantısı çıkışı gaxzetecilerin sorularını yanıtladı. "Seçim 14 Mayıs 2028'demi yapılacak? Yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir formül mü var?" sorusuna "Aynen öyle zamanında yapılacak" yanıtını verdi.

Gülistan Doku sorusu

Erdoğan, Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin "6 yıl sonra yargı sürecinde yeni şeyler yaşandı. Neler söylemek istersiniz" şeklindeki soruyu ise yanında bulunan AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e danıştıktan sonra "Aynen dediği gibi, yargı süreci işliyor" diyerek yanıtladı. Gazetecinin hemen ardından sorduğu "(yargı süreci) neden bu kadar gecikti?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

"Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz"

Erdoğan, grup kürsüsünden yaptığı açıklamalarda çözüm sürecine dair ise şu mesajları verdi:

"Kirli niyetlerin tek tek deşifre olduğu bu dönemde milletçe en sağlam direniş hattımız, 18. ayına giren sürecimiz olmuştur. Sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır. Öyle ki Türkiye'nin 40 yıllık 'terör' musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar, artık süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar. Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Değerli kardeşlerim; biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık yarınlarını karartmayacağız. Ve şunu bir defa herkes bilmeli: Allah'ın izniyle bizler kararlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz."

CHP'yi hedef aldı

Konuşmasını devamında ana muhalefet partisi CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Küresel siyasette şahlanan Türkiye, içeride ana muhalefetin yönettiği belediyelerde kelimenin tam anlamıyla bir fetret dönemi yaşıyor" iddiasında bulundu. CHP'yi "kompleksli" olmakla suçladı ve uluslararası toplantılarda Türkiye'yi "mahcup" ettiğini iddia etti.

"Hiçbir güç Türkiye’ye parmak sallayamaz"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye ve İspanya başta olmak üzere barışın sesini yükselten ülkeleri küstahça hedef almaya devam edecekler. Vicdan sahiplerini susturmaya çalışacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar cesur yürekleri susturamayacak, hakkı ve hakikati savunan kalplere zincir vuramayacaklar. Buradan Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum.

"Şahsıma ve ülkemize sosyal medya üzerinden dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na parmak sallayamaz. Yumuşak başlı, sağduyulu olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın, kimse böyle bir vehme kapılmasın. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz. Tayyip Erdoğan olarak, sahsım ve tüm dava arkadaşlarımız kahraman bir milletin evlatlarıyız.

"Yurtta barış, bölgede barış" mesajı

"İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan müzakere sürecinden, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen umutlarımızı kesmiş değiliz. Şurası bir gerek ki anlamsız savaşın kaybedeni, adil barışın ise kazananı çoktur. Herkesten sürece böyle bakmalarını istiyoruz. Zorluklar olabilir, çözülmesi zaman alacak çetrefil meseleler olabilir. Ama barışın nimetlerine odaklanıldığında, uzun vadeli bir perspektifle hareket edildiğinde bunların önemli bir kısmı hal yoluna konulacaktır. Aklıselimin, sağduyunun, sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesinin önünde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Daha doğrusu bunu tüm kalbimizle arzu ve temenni ediyoruz. Türkiye olarak bölgemizin her karışında sulh ve sükûnun egemen olması için bütün imkânlarımızla çalışacağımızın bilinmesini istiyorum. Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış ilkesi ile barışın sesi olmaya, barış çabalarına öncülük etmeye her zaman hazırız."

