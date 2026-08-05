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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 07:07 5 Ağustos 2026 07:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 07:17 5 Ağustos 2026 07:17
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan imzaladı: YAŞ kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında 25 general ve amiral ile 69 albay bir üst rütbeye yükseltildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan imzaladı: YAŞ kararları Resmi Gazete'de
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Yüksek Askerî Şûra’nın (YAŞ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki komuta kademesi, atamalar ve terfilere ilişkin kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararlar, 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yeni atama

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi, 30 Ağustos’tan itibaren bir yıl daha uzatıldı.

YAŞ kararları kapsamında 19 general, altı amiral ve 69 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

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Kara Kuvvetleri’nde 55 terfi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda üç tümgeneral korgeneralliğe, 12 tuğgeneral ise tümgeneralliğe yükseltildi. Ayrıca 40 albay tuğgeneral oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda iki tümamiral koramiralliğe, dört tuğamiral ise tümamiralliğe terfi ettirildi. 11 albay da tuğamiralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe terfi ettirildi. 18 albay da tuğgeneral oldu.

Terfi ettirilen Hava Kuvvetleri personeli arasında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.

(NÖ)

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İstanbul
Yüksek Askeri Şura erdoğan hava kuvvetleri deniz kuvvetleri Kara Kuvvetleri
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