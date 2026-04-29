Emeklilerin ikramiyesine bu bayram da zam yok

Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin zam beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan resmi açıklama geldi.

Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ikramiyelerle ilgili herhangi bir artışa gidilmeyeceğini söyledi. Ödemelerin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi gerçekleşeceğini belirtti.

Işıkhan "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" diye konuştu.

Buna göre emeklilere bayram öncesinde 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Enflasyon karşısında eridi Bayram ikramiyesi uygulamasını AKP, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde getirdi. Bu CHP’nin seçim vaadiydi. Torba yasayla emekli aylığı alan kişilere Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 1.000’er TL ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı. İkramiye 2021’de 1.100 TL’ye çıkartıldı. 2022’de de aynı seviyede kaldı. 2023’te 2 bin TL’ye, 2024’te 3 bin TL’ye, 2025’te de 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak 2026’da zam yapılmadı. Yüksek enflasyona rağmen yapılan artışların sınırlı kalması, ikramiyenin reel değerinin giderek düşmesine yol açtı. Mayıs 2018’den bu güne 1.000 TL’lik ikramiyene enflasyon oranında zam yapılsaydı emeklilere ödenmesi gereken tutarın 11 bin 100 TL olması gerekiyordu. Bayram ikramiyesinin alım gücü son iki yılda, 2018 seviyesinin yarısının altına geriledi. 4 bin TL’lik ikramiyenin enflasyondan arındırılmış tutarı şu an için 377 TL.

