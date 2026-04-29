ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.04.2026 13:52 29 Nisan 2026 13:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.04.2026 13:59 29 Nisan 2026 13:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Emeklilerin ikramiyesine bu bayram da zam yok

AKP bayram ikramiyelerini enflasyona yediriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre emeklilere Kurban Bayramı’nda 4 bin TL ödeme yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emeklilerin ikramiyesine bu bayram da zam yok

Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin zam beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan resmi açıklama geldi.

Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ikramiyelerle ilgili herhangi bir artışa gidilmeyeceğini söyledi. Ödemelerin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi gerçekleşeceğini belirtti.

Işıkhan "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" diye konuştu.

Buna göre emeklilere bayram öncesinde 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Enflasyon karşısında eridi

Bayram ikramiyesi uygulamasını AKP, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde getirdi. Bu CHP’nin seçim vaadiydi.

Torba yasayla emekli aylığı alan kişilere Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 1.000’er TL ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.

İkramiye 2021’de 1.100 TL’ye çıkartıldı. 2022’de de aynı seviyede kaldı. 2023’te 2 bin TL’ye, 2024’te 3 bin TL’ye, 2025’te de 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak 2026’da zam yapılmadı.

Yüksek enflasyona rağmen yapılan artışların sınırlı kalması, ikramiyenin reel değerinin giderek düşmesine yol açtı.

Mayıs 2018’den bu güne 1.000 TL’lik ikramiyene enflasyon oranında zam yapılsaydı emeklilere ödenmesi gereken tutarın 11 bin 100 TL olması gerekiyordu. Bayram ikramiyesinin alım gücü son iki yılda, 2018 seviyesinin yarısının altına geriledi. 4 bin TL’lik ikramiyenin enflasyondan arındırılmış tutarı şu an için 377 TL.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
emekli ikramiyesi Emekli hakları emekli
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git