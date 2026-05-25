Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2021 Tüm Emekliler Sendikası İskenderun Şubesi, bugün Sağlıklı Yaşam Parkı’nda yaptıkları açıklamayla yaşadıkları ekonomik krize dikkat çekti.

Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Mustafa Çankaya, milyonlarca emeklinin ağır yoksulluk koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, temel ihtiyaçların dahi karşılanamaz hâle geldiğini söyledi.

Emeklilerin kira, fatura, gıda ve sağlık giderleri karşısında zorlandığını ifade eden Çankaya, “Emekliler artık yaşamıyor, hayatta kalma mücadelesi veriyor,” dedi.

Ara zam çağrısı

Bayram öncesi verilen ikramiyelerin yetersiz olduğunu vurgulayan Çankaya, “Bir ülkede emekliler kurban kesmeyi değil, mutfağına kıyma koyabilmeyi hesaplıyorsa orada ciddi bir sosyal çöküş vardır,” ifadelerini kullandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gerçek enflasyonun günlük yaşamda hissedildiğini söyleyen Çankaya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin hayat pahalılığını yansıtmadığını belirtti.

Emekli maaşlarının daha hesaba yatmadan eridiğini dile getiren Çankaya, hükümete ara zam yapılması çağrısında bulunarak taleplerini şöyle sıraladı:

Emekli maaşlarına insanca yaşam koşullarını sağlayacak ara zam yapılması,

En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırına çıkarılması,

Bayram ikramiyelerinin bir maaş tutarında verilmesi,

Barınma, beslenme ve sağlık haklarının güvence altına alınması.

Sadaka değil, insanca yaşam istiyoruz.

