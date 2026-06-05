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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 12:19 5 Haziran 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 12:24 5 Haziran 2026 12:24
Okuma Okuma:  2 dakika

"El Âlem Ne Der?" zırhından kurtulmaya hazır mısınız?

M. Emre Battal’ın yalın ve akıcı dili ile Arel Talu’nun mizah ve eleştiriyi bir araya getiren çizimleri birleşerek, okuru yumuşak ama sarsıcı bir yüzleşmeye davet ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"El Âlem Ne Der?" zırhından kurtulmaya hazır mısınız?

Toplumsal rollerin görünmez ağırlığını sorgulayan, “el âlem ne der?” baskısını usulca yerinden oynatan dikkat çekici bir kitap okurla buluştu. M. Emre Battal’ın kaleme aldığı, Arel Talu’nun çizimleriyle hayat bulan Zırhını Hurdacıya Veren Prens, NotaBene Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İlk bakışta bir çocuk masalı gibi görünen eser, aslında her yaştan okuru kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, yalnızca bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda okurunu görünmez zırhlarını fark etmeye ve onları sorgulamaya davet ediyor.,

Zırhını Hurdacıya Veren Prens, büyürken içimize işleyen kalıpları, toplumsal beklentileri ve özellikle de “güçlü ol”, “sus”, “idare et” gibi ezberlenmiş davranış biçimlerini sorguluyor. Cinsiyet fark etmeksizin herkese dayatılan bu rollerin insan ruhunda yarattığı baskıyı, sade ama çarpıcı bir anlatımla görünür kılıyor.

Özellikle erkeklik üzerinden şekillenen “duygusuzluk” ve “dayanıklılık” algısını merkeze alan kitap, bu kalıpların insanı nasıl yalnızlaştırdığını incelikli bir dille anlatıyor.

“Duygularını Bastırarak Güçlü Olunmaz”

Kitabın en güçlü mesajlarından biri, görünmez bir zırha dönüşen toplumsal baskılara karşı duruyor:

“Duygularını bastırarak güçlü olunmaz. Sevmeden koruyamazsın ve kimseyi kurtarmak zorunda değilsin.”

M. Emre Battal’ın yalın ve akıcı dili ile Arel Talu’nun mizah ve eleştiriyi bir araya getiren çizimleri birleşerek, okuru yumuşak ama sarsıcı bir yüzleşmeye davet ediyor.

Şefkatli Bir Dönüşüm Hikâyesi

Kitap, kimseyi yargılamadan ya da bir kalıba sıkıştırmadan, okura kendi zırhını fark etmesi için alan açıyor. Toplumsal beklentilerin yarattığı “ağır yükten” kurtulmak isteyenler için bir tür içsel rehber niteliği taşıyor.

Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden eser, içindeki çocuğu yeniden duymak isteyen okurlar için de güçlü bir çağrı niteliğinde.

Künye

·         Kitap Adı: Zırhını Hurdacıya Veren Prens

·         Yazar: M. Emre Battal

·         Çizer: Arel Talu

·         Yayınevi: NotaBene Yayınları

·         Tür: Çocuk / İlk Gençlik – Resimli Kitap

·         Sayfa Sayısı: 32

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
notabene yayınları M. Emre Battal Zırhını Hurdacıya Veren Prens Arel Talu
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