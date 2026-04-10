Ekvador, Kolombiya’ya uyguladığı gümrük vergisini yüzde 100’e çıkarıyor

Ekvador, Kolombiya’ya uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs’tan itibaren yüzde 50’den yüzde 100’e çıkaracağını açıkladı.

Ekvador Üretim, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Kolombiya’nın sınır güvenliği (yasa dışı örgütlerle mücadele) konusunda yeterli önlem almaması nedeniyle yeni tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada, “Bu önlemin temeli, ulusal güvenlik kriterlerine dayanmaktadır. Amacımız, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığı varlığıyla mücadelede, ortaklaşa üstlenilmesi gereken bir görevde ortak sorumluluk ilkesini güçlendirmektir,” ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30’luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50’ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador’a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat’ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol’e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,8 milyar dolar seviyesinde seyrettiği, Ekvador’un bu ticarette yaklaşık 900 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdiği belirtildi. (TY)