Eğitim-Sen emekçileri iş bıraktı

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) arasında yürütülen 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçiler eylem sürecini sürdürüyor.

Bu kapsamda işçiler, dün (8 Nisan) bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Ankara’da Eğitim-Sen Genel Merkezi ile İstanbul 2 Nolu ve İzmir 1 Nolu şubeler, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kurumların dayanışma ziyaretlerini kabul etti.

“Yaşasın örgütlü mücadelemiz”

Sosyal-İş Sendikası’nın X hesabından, iş bırakma eylemine dair yapılan açıklamada şöyle dendi:

“8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından başlattığımız eylemler, bugün bir günlük iş bırakmayla devam etti. Üyelerimiz işyerlerine gidip işten kaçınarak iş bıraktı.

“Ankara’da Eğitim-Sen Genel Merkezi, İstanbul’da Eğitim-Sen 2 Nolu Şube, İzmir’de Eğitim-Sen 1 Nolu Şube’de toplu olarak gerçekleştirilen iş bırakma eylemlerine destek ziyaretinde bulunan çok sayıda emek ve meslek örgütüne, demokratik kurumlara ve kamuoyuna teşekkür ederiz. İş bırakma eylemi, üyelerimizin yoğun katılımıyla Eğitim-Sen emekçilerinin kararlı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu. Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”

İşçilerin talepleri İş bırakma eyleme giden işçilerin talepleri şöyle: 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 35.89’luk ücret artışı. İkinci ve diğer iki 6 ay için TÜFE + yüzde 4 zam (Eğitim Sen’in teklifi: Memur zammı oranında zam).

12 bin TL yemek yardımı. (Eğitim Sen’in teklifi 8 bin 580 TL).

Kırtasiye yardımı: Birinci yıl için 3 bin 500 TL, ikinci yıl için ise 5 bin TL. (Eğitim Sen’in teklifi birinci yıl için 2 bin TL, 2. yıl için ise 2 bin 500 TL).

Aylık 2 bin TL barınma yardımı. (Eğitim Sen bu talebi reddetti).

Ocak-şubat-mart aylarında 2 bin TL yakacak yardımı. (Eğitim Sen bu talebi de kabul etmedi).

(TY)