ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 16:10 5 Mayıs 2026 16:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 16:14 5 Mayıs 2026 16:14
Okuma Okuma:  3 dakika

Duruşmaya çağrı: Av kararlarına karşı açılan dava 6 Mayıs’ta

Türkiye Vegan Derneği ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin av faaliyetlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada ilk duruşma 3,5 yıl sonra görülecek. Dernekler, dayanışma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sarı tonların hâkim olduğu kuru otların arasında duran, büyük boynuzlu bir geyik kameraya doğru bakıyor.

Türkiye Vegan Derneği (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Türkiye genelinde yürütülen av faaliyetlerinin durdurulması ve ilgili idari kararların iptali istemiyle 7 Eylül 2022’de Danıştay’da dava açtı.

Aradan geçen 3,5 yılın ardından davanın ilk duruşması, 6 Mayıs 2026 saat 09.45’te Danıştay 10. Daire’de görülecek.

Dernekler, dava sonucunun gelecekte alınacak av kararları bakımından belirleyici olabileceğini ve hayvanlar ile doğa lehine verilecek bir kararın emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

Derneklerin çağrısı şu şekilde:

Tüm yaşam savunucularını duruşma günü; hayvanların, STK’ların ve baroların yalnız olmadığını göstermek için Danıştay’da yaban hayvanlarının yaşam hakkı için dayanışmaya bekliyoruz.

Etiğe, hukuka ve Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle 7 Eylül 2022 tarihinde Danıştay’da açtığımız davada, aradan geçen 3,5 yılın ardından ilk duruşma tarihi verildi.

Talep ettiğimiz yürütmenin durdurulmaması nedeniyle bu kararlar uygulanmaya devam etti ve bu süreçte, geri döndürülemez kayıplar yaşandı.

Ancak dava sonucu, gelecekte alınacak av kararları bakımından belirleyici olacak. Hayvanlar ve doğa lehine bir yargı kararı, benzer düzenlemelerin önüne geçilmesi açısından emsal teşkil edecek.

Daha fazla gecikmeden Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından etiğe, bilime, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı şekilde yürütülen av katliamına karşı Danıştay’dan adil ve örnek bir karar bekliyoruz.

Koruma yükümlülüğü yerine ihlallerin artırıldığı bir sömürü düzeninde, tüm gecikmelere rağmen sürecin peşini bırakmıyoruz.

Av karşıtı mücadelemiz devam edecek. #AvCinayettir, yasaklanmalıdır.

(EG)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye Vegan Derneği av cinayettir avcılık dava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git