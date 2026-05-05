Duruşmaya çağrı: Av kararlarına karşı açılan dava 6 Mayıs’ta

Türkiye Vegan Derneği (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Türkiye genelinde yürütülen av faaliyetlerinin durdurulması ve ilgili idari kararların iptali istemiyle 7 Eylül 2022’de Danıştay’da dava açtı.

Aradan geçen 3,5 yılın ardından davanın ilk duruşması, 6 Mayıs 2026 saat 09.45’te Danıştay 10. Daire’de görülecek.

Dernekler, dava sonucunun gelecekte alınacak av kararları bakımından belirleyici olabileceğini ve hayvanlar ile doğa lehine verilecek bir kararın emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

Derneklerin çağrısı şu şekilde:

Tüm yaşam savunucularını duruşma günü; hayvanların, STK’ların ve baroların yalnız olmadığını göstermek için Danıştay’da yaban hayvanlarının yaşam hakkı için dayanışmaya bekliyoruz.

Etiğe, hukuka ve Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle 7 Eylül 2022 tarihinde Danıştay’da açtığımız davada, aradan geçen 3,5 yılın ardından ilk duruşma tarihi verildi.

Talep ettiğimiz yürütmenin durdurulmaması nedeniyle bu kararlar uygulanmaya devam etti ve bu süreçte, geri döndürülemez kayıplar yaşandı.

Ancak dava sonucu, gelecekte alınacak av kararları bakımından belirleyici olacak. Hayvanlar ve doğa lehine bir yargı kararı, benzer düzenlemelerin önüne geçilmesi açısından emsal teşkil edecek.

Daha fazla gecikmeden Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından etiğe, bilime, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı şekilde yürütülen av katliamına karşı Danıştay’dan adil ve örnek bir karar bekliyoruz.

Koruma yükümlülüğü yerine ihlallerin artırıldığı bir sömürü düzeninde, tüm gecikmelere rağmen sürecin peşini bırakmıyoruz.

Av karşıtı mücadelemiz devam edecek. #AvCinayettir, yasaklanmalıdır.