Dua Lipa Porto’da Yasaklı Kitaplar Kütüphanesi kurdu

Müzik kariyerinin yanı sıra kültür ve edebiyat alanındaki projeleriyle de adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sansüre ve kitap yasaklarına karşı ses getiren bir adıma imza attı.

Sanatçı kurucusu olduğu edebiyat platformu Service95 Book Club ile Portekiz’in Porto kentinde yer alan tarihi Livraria Lello kitabevinin ortaklığında, "Manifesto Library" (Manifesto Kütüphanesi) adını taşıyan kalıcı bir kütüphanenin açılışını yaptı.

"Manifesto Library"

Porto'da düzenlenen BABELL – City of Books edebiyat festivali kapsamında kapılarını açan bu özel alanda, dünya genelinde tarihin farklı dönemlerinde yasaklanmış, okul müfredatlarından çıkarılmış, toplatılmış veya toplumsal tartışmalara yol açmış 100 kitaplık özel bir koleksiyon sergileniyor.

Kütüphanenin açılışında konuşan Dua Lipa, projeyi değerlendirirken "Sizi bu rafları ziyaret etmeye ve neyin buraya ait olduğuna kendiniz karar vermeye davet ediyorum. Çünkü bazen yapabileceğiniz en aykırı ve devrimci şey bir kitabı okumak ve ardından onun hakkında konuşmaktır"sözleriyle edebiyatın özgürleştirici gücüne vurgu yaptı.

"Manifesto Library", içerdiği eserlerin sorguladığı ve karşı çıktığı toplumsal dinamiklere göre dört ana tema etrafında şekilleniyor. Koleksiyon; otorite ve toplumsal hiyerarşiyi sorgulayan "Güç", sansür ve ideolojik kısıtlamaları ele alan "Kontrol", ırk, cinsiyet ve ifade özgürlüğünü savunan "Ses" ve unutturulmak istenen toplumsal hafızayı diri tutan "Hafıza" başlıkları altında kategorize edildi.

Edebi değeri ve yarattığı tartışmalarla dünya tarihine yön vermiş yapıtların yer aldığı raflarda son derece dikkat çekici eserler bulunuyor.

George Orwell’ın 1984, Margaret Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü, Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins, Alice Walker’ın Renklerden Moru, Salman Rushdie’nin Şeytan Ayetleri, Franz Kafka’nın Dava ve Alexei Navalny’nin Patriot isimli kitapları seçkinin öne çıkan halkalarını oluşturuyor.

Dünya genelinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde kütüphaneler ile okullarda giderek tırmanan kitap yasaklama dalgasına karşı güçlü bir duruş niteliği taşıyan bu girişim, popüler kültürün insan hakları ve edebiyat mücadelesiyle buluştuğu en prestijli projelerden biri olarak gösteriliyor.

Porto’yu ziyaret eden kitapseverler için kalıcı bir sığınak ve kültürel bir durak olması hedeflenen kütüphane, ziyaretçilerini sansüre karşı okumaya ve düşünmeye davet etmeye devam edecek.

(EMK)