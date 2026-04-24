Donald Trump, "soykırım" demedi ve ABD Ermeni Ulusal Komitesi'nce kınandı

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü vesilesiyle bir açıklama yayınladı. Trump'ın açıklamasında Türkiye diplomasisinin talebine uygun olarak "soykırım" sözcüğü yerine "Büyük Felaket" anlamına gelen Ermenice "Medz Yeğern" ifadesi kullanıldı. Felaket'in sorumlularını işaret eden herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Öte yandan Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Türkiye'nin de yer aldığı Gazze için geçiş yönetimi ve yeniden inşa işleviyle doğan ve Trump tarafından daha sonra daha geniş, hatta BM’ye paralel/alternatif bir “dünya barış kurulu” gibi pazarlanmaya başlanan "Barış Kurulu"nda Ermenistan'ın yer almasına da Beyaz Saray açıklamasında yer verildi ve "Amerikalılar ve Ermenilerin, kuvvete dayanarak yeni bir barış çağı başlatma amacında birleşmeleri" olarak nitelendi.

ABD Ermenilerinden sert tepki

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Beyaz Saray'ın 24 Nisan'daki yıllık açıklamasında "bu suçu altıncı kez adıyla anmayı reddetmesi"yle de yansıtıldığı üzere, Ermeni Soykırımı'nın Amerika tarafından tanınması ve anılmasından sürekli olarak geri adım atması olarak niteledi ve şiddetle kınadı.

ANCA İcra Direktörü Aram Hamparian açıklmasında şunu dile getirdi:

“Başkan Trump, Türkiye’nin tehditleri karşısındaki utanç verici teslimiyetinde ısrar ediyor; Beyaz Saray, Kongre, elli eyaletin tamamı ve bir düzineden fazla NATO müttefiki bu suçu tanımış olmalarına karşın, Ankara’nın Amerikalıların bu suçu adıyla ve dürüstçe anmasını engelleyen sansürcü susturma dayatmasını şimdi altıncı kez uygulamayı sürdürüyor” dedi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamanın tamamı şöyle:

“Bugün, Medz Yeğern sırasında sürgüne gönderilen ve vahşice katledilen sayısız Ermeniye saygı duruşunda bulunuyoruz. 100 yılı aşkın bir süre önce meydana gelen ve bugün bu toplulukların kolektif hafızasında yaşamaya devam eden yıkıcı olayları anma gününde, her Ermeni Amerikalı ve dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerle sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz. İnsanlık tarihinin bu ağır bölümü, sonsuza dek Ermeni halkının bükülmez ruhuna ve Hristiyanlığın merkezinde yer alan umuda bir tanıklık olarak kalacaktır. Ermenilerin geçmişin muazzam trajedilerinin üstesinden gelme ve kalıcı refah, güvenlik ve barışla tanımlanan daha büyük bir gelecek inşa etmede gösterdikleri derin gücü ve kararlılığı onurlandırıyoruz. Onlarla omuz omuza durmaya söz veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan birlikte, daha güvenli ve müreffeh bir dünya inşası yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetimim, Ermeni halkı için önemli fırsatlar sunarak ve Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı istikrarı teşvik ederek stratejik ortaklığımızı güçlendiriyor. Ve şimdi, Amerikalılar ve Ermeniler, kuvvet yoluyla yeni bir barış çağı başlatma amacımızda birleşmiş olarak, tarihsel Barış Kurulu'nda yan yana yer alıyorlar. Bu Ermeni Anma Günü'nde, Medz Yeğern trajedisinde hayatını kaybeden masum ruhları anarken, masumları koruma, tüm insanlar arasında barış davasını ilerletme ve bizi her türlü zorluk ve zaferde destekleyen Yüce Tanrı'ya derin bir saygı geliştirmeye yönelik kutsal çağrımızı yeniliyoruz.”

(AEK)