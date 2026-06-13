Doğada bulunan 7 kurt yavrusu, koruma altına alındı

Elazığ’da anneleri ölmüş, aç ve bitkin hâlde doğada bulunan 7 kurt yavrusu, Diyarbakır’daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alındı.

Merkezde, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü bünyesindeki Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elgin Orçum Uzunlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü’nde yaban hayvanları üzerine çalışmalar yürüten veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından yapılan kontrolde, kurt yavrularının yetersiz beslenme nedeniyle bitkin oldukları tespit edildi.

İlk etapta süt ve özel gıdalarla beslenen, aşı ve vitamin takviyeleri yapılan kurtlar, tedavi ve rehabilitasyonun ardından yeterli olgunluğa ulaştıklarında doğaya salınacak.

6 aylık olduklarında doğaya bırakılacaklar

Aynı zamanda Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı olan Dr. Öğr. Üyesi Elgin Orçum Uzunlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Yavruların 1 ya da 1,5 aylık olduğunu düşünüyoruz. Ön muayene ve genel klinik değerlendirmelerini yaptık. Beslenip, beslenmediklerini inceledik. Kalp frekanslarına, solunum sayılarına, dışkı renklerine kadar inceledik. Sağlıklı olan 7 yavrumuzun, 6 aylık olup doğaya salınma zamanı gelene kadar merkezimizde bakımlarını üstlendik.

Uzunlu, “anne şefkatine” ihtiyacı olan 7 yavrunun doğal ve vahşi yapılarını da etkilemeden ilgiyle rehabilite edileceğini dile getirerek “Burada öğrencilerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile üniversite personelimiz etkin rol oynamakta. Onlara çok dokunmadan, insanla temaslarını kısa tutarak sınırlı sayıda personelle müdahale ediyoruz,” diye konuştu.

“Yavru yaban hayvanlarına dokunmayın” uyarısı

Mevsim olarak yaban hayvanlarının yavrulama sezonunda olduğunu belirten Uzunlu, doğada görülen yavru yaban hayvanlarına ilişkin şu uyarılarda bulundu:

“Maalesef vatandaşlarımız bir yavru gördüğü zaman bilgisiz bir şekilde onunla hemen temas etmeye, onu sahiplenmeye çalışıyor. Aslında iyi niyetliler ama yaban hayvanına yaptığımız her bir dokunuş onları yaban hayattan uzaklaştırıyor. Bir yaban hayvanına, öksüz kaldığından emin olmadan dokunmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu dönemde anne sütten kesmek için yem aramaya gittiği için bazen yavrularının yanından uzaklaşabiliyor. Bu esnada bazen bir bazen de iki gün annelerinden uzakta kalabiliyorlar. Bu demek değil ki annesiz kaldılar. Bu yüzden hemen temas etmeden birkaç gün gözlem altında tutup, annesinin gelmeyeceğinden emin olduktan sonra ve yine dokunmadan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etmemiz çok önemli.”

Yavrular dünya basınında Öte yandan, yavru kurtlar dünya basınında da kendilerine yer buldu. Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters, yavruların videosunu paylaştığı haberinde “Türkiye’nin Güneydoğusu’nda kurtarılan yedi yavru kurt, doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmaları amacıyla bir hayvan rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı,” dedi. Seven wolf pups rescued in southeast Turkey were brought to an animal rehabilitation center and were receiving treatment in hopes of returning them to their natural habitat pic.twitter.com/0Xo0jjn6dy — Reuters (@Reuters) June 12, 2026

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