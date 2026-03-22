Diyarbakır’da yüzbinler 2026 Newroz’unda buluştu, "barış" diye seslendi

Diyarbakır’da 2026 Newroz kutlamaları, sabahın erken saatlerinde başladı. MA’daki habere göre, Newroz Parkı’nda bir araya gelen halk, gün boyu süren kutlamalarda ateşin etrafında toplandı ve hem geçmişi anmanın hem de geleceğe dair mesajların paylaşıldığı coşkulu bir atmosfer yarattı. Alanda, barış süreci, demokratik entegrasyon ve halklar arası dayanışma temaları öne çıktı.

İlke TV’nin aktardığına göre, kutlamalarda sahne alan sanatçılar arasında Dilan Top ve Erkan Top, Alend Hazim, Agirê Jiyan ve Zinar Sozdar vardı.

Halk, müzik ve dans eşliğinde Newroz’un coşkusunu yaşarken, alanda farklı kuşaklardan yurttaşların bir araya gelmesi dikkat çekti.

Kemal Korkut anması

MA’nın haberine göre, kutlamalar öncesinde 9 yıl önce Diyarbakır Newroz’unda hayatını kaybeden Kemal Kurkut anıldı. Anma sırasında alana giriş yapan siyasetçiler, kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılandı. Anmanın ardından halkın sessizliğini koruduğunu ve ardından kutlamaların yüksek bir coşkuyla başladığını aktardı.

Newroz Ateşi ve kadınların dayanışması

İlke TV’nin haberine göre, kutlamalarda Newroz ateşi yakıldı ve binlerce kişi ellerindeki elbiselerle ateşi harlayarak alana renk ve enerji kattı. MA’nın aktardığına göre, Diyarbakır Newroz’unda konuşan siyasetçi Ayla Akat Ata, kadınların uluslararası dayanışmasını vurguladı:

“Rojhilat’tan, Rojava’dan, dünyadaki tüm kız kardeşlerimizle; Amerika’da ‘Benim bedenim, benim kararım’ diyen kadınlarla, Avrupa’da ‘Bir can daha eksilmeyeceğiz’ diyen kadınlarla, Arjantin’de ‘Bir can daha asla yalnız kalmayacak’ diyen kadınlarla, Hindistan’da korkuyu özgürlükle yendik. Bugün burada, ‘El eleyiz’ diyen kadınlarla, Jin Jiyan Azadi diyerek buluşuyoruz.”

Kürt liderlerden mesajlar

MA’ya göre, Rojava yönetimi liderlerinden İlham Ahmed Newroz dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Kürt halkına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Ahmed, Qamişlo’dan Diyarbakır’a, Erbil’den Mahabad’a kadar tüm Kürtleri selamladı ve Rojava’da yaşanan zorlu süreçlere rağmen kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

3 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, kutlamalarda kısa bir sinevizyon gösterimiyle anıldı.

Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır Newrozu’na gönderdiği mesajda Newroz’un Ortadoğu halkları için direniş, diriliş ve ortak yaşamın sembolü olduğu vurgulandı. Öcalan, mesajında Newroz’un sadece bir kutlama olmadığını, aynı zamanda halkların birlikte yaşam iradesini güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Öcalan’dan Newroz mesajı

YNK Başkanı Bafıl Talabani’nin mesajı

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafıl Talabani de yüzbinlerin katıldığı Newroz’a mesaj göndererek birlik vurgusu yaptı. Talabani, mesajında şunları söyledi:

“Selam Kürt halkı ve Kürdistan, selam değerli yoldaşlar, selam orada toplanan çocuklar ve gençler, selam heval Abdullah Öcalan, selam Başkan. Newroz bayramınız kutlu olsun. Bu hassas dönemde değerli olan birliğimizdir, dört parça Kürdistan’ın birliğidir. Sayın Abdullah Öcalan’ın başlattığı sürece katılan herkese selamlarımı iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda özgür ortamda birbirimizi göreceğiz. Hepinize söz veriyorum; sonraki yıl beni videodan izlemeyeceksiniz. Sonraki yıl hizmetinizde olacağım.”

Neçirvan Barzani’den mesajı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de Newroz vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Barzani mesajında, barışın sağlanmasının tarihi bir görev olduğunu vurguladı:

“Newroz bizim için özel bir bayramdır; yeniden doğuşun ve yaşama iradesinin sembolüdür. Diyarbakır’da oluşturduğunuz bu muazzam kalabalık, Kürt halkının kardeşlik ve karşılıklı kabul arzusunun bir nişanesidir. Türkiye’de barışın sağlanması hem Kürt hem Türk halklarının, hatta tüm bölgenin çıkarınadır. Gelin hep birlikte barışı kalıcı bir gerçeklik haline getirelim.”

Sanatçılardan şarkılar

23 yıl aradan sonra Diayrbakır’da sahne alan Agirê Jiyan, kutlamalar sırasında besteledikleri Newroz şarkısını ilk kez seslendirdi. Alkışlarla sahneye çıkan grup, yüzbinlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı. Diğer sahne performansları ise Dilan Top ve Erkan Top, Alend Hazim ve Zinar Sozdar tarafından gerçekleştirildi.

Newroz kutlamaları, halaylarla sona erdi.

(EMK)