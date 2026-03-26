HABER
26 Mart 2026 11:15
 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 11:16
Okuma: 1 dakika

Diyarbakır’da Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu

Program kapsamında; çocuk haklarından toplumsal cinsiyete, zorunlu göçten ekolojiye kadar pek çok alanda oturum ve atölyeler düzenlenmesi planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır’da Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu
Fotoğraf: Canva

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 12-16 Mayıs tarihlerinde “Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu” düzenleyecek.

Forumda, toplumsal barış ve özgürlüğün önündeki engeller, mevcut sınırlılıklar ve çözüm imkânları ele alınacak.

Forumun, kentten, bölgeden ve uluslararası alandan akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, aktivist kurum ve gruplar ile sanatçıların katılımıyla düzenlenmesi planlanıyor.

Foruma ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, forum kapsamında toplumsal barış ve özgürlüğün evlerden mahallelere, yerel yönetimlerden sivil topluma kadar yaşamın tüm alanlarında nasıl inşa edilebileceğinin tartışılacağı belirtildi.

“Ortak bir yol haritası” hedefi

Program çerçevesinde; eğitim ve araştırma, çocuk hakları, gençlik ve kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, psikososyal destek, hukuk, adalet ve insan hakları, zorunlu göç, zorla kaybetmeler, dil ve edebiyat, kültür-sanat ve medya, tarih ve hafıza çalışmaları, ekoloji ve tarım, emek ve ekonomi, sağlık, spor ile din ve inanç gibi birçok başlıkta oturum ve atölyelerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Açıklamada, “Toplumsal barışı ve özgürlüğü ancak birbirimizin sorunlarını, bu sorunlara dair bakış açılarımızı ve çözüm önerilerimizi anlatarak ve anlayarak inşa edebiliriz,” denerek, başta Diyarbakır’daki yurttaşlar olmak üzere tüm kesimlere katılım çağrısı yapıldı.

Forum ve detaylı bilgi için tıklayın.

Haber Yeri
İstanbul
diyarbakır büyükşehir belediyesi ekoloji toplumsal cinsiyet yerel yönetim
