ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 10:31 12 Ağustos 2026 10:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 15:31 12 Ağustos 2026 15:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilli Evin Yelboğa oldu

DBB Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katıldığı oturumda, Meclis 1. Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilli Evin Yelboğa oldu
Fotoğraf: DBB
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Doğan Hatun’un istifasıyla boşalan 1. Başkan Vekilliği görevine, yapılan kapalı zarf usulü seçimle DEM Parti Meclis Üyesi Evin Yelboğa seçildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştirilen seçimde, meclis üyeleri oylarını kapalı zarf usulüyle kullandı.

Tasnif heyetinin gerçekleştirdiği sayımın ardından DEM Parti Meclis Üyesi Evin Yelboğa, DBB Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçildi.

Yelboğa’nın seçilmesiyle birlikte Doğan Hatun’un istifası sonrası Meclis 1. Başkan Vekilliği görevindeki boşluk giderilmiş oldu. 

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
diyarbakır büyükşehir belediyesi Doğan Hatun seçim
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git