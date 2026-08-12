Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilli Evin Yelboğa oldu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Doğan Hatun’un istifasıyla boşalan 1. Başkan Vekilliği görevine, yapılan kapalı zarf usulü seçimle DEM Parti Meclis Üyesi Evin Yelboğa seçildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştirilen seçimde, meclis üyeleri oylarını kapalı zarf usulüyle kullandı.
Tasnif heyetinin gerçekleştirdiği sayımın ardından DEM Parti Meclis Üyesi Evin Yelboğa, DBB Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçildi.
Yelboğa’nın seçilmesiyle birlikte Doğan Hatun’un istifası sonrası Meclis 1. Başkan Vekilliği görevindeki boşluk giderilmiş oldu.
✍🏻 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantımızın İlk Oturumu Gerçekleştirildi— Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) August 10, 2026
📌 DBB Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Meclis Toplantı Salonumuzda gerçekleştirildi. Oturumda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, daha önce… pic.twitter.com/UHJTJWXXQZ
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