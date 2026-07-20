Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun’un görevden ayrıldığını duyurdu.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebinin kabul edildiğini belirtti.

Kurul, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, bir süre önce Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza yaptığı başvuruda, basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gerekçeleri esas alan nedenleri paylaşarak, Geri Çekilme İlkesi kapsamında bulunduğu görevden ayrılmak istediğini iletmiştir.

Kurulumuz, söz konusu talebi değerlendirmek üzere toplanmış ve partimizin ilgili kurullarıyla bir araya gelmiş; hem geride kalan iki yıllık çalışma pratiğini hem de başvurunun gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Öncelikle Eş Başkan Doğan Hatun’un bu süreçte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının yakından ve düzenli biçimde önemle üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Üstlendiği görev ve temsil ettiği çalışmanın gerektirdiği yoğun tempo ve ağır sorumluluklar dikkate alındığında, bu koşullarda söz konusu sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Eş Başkan Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda, Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir.