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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 10:43 20 Temmuz 2026 10:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 13:21 20 Temmuz 2026 13:21
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

DEM Parti: “Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun’un görevden ayrıldığını duyurdu.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebinin kabul edildiğini belirtti.

Kurul, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, bir süre önce Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza yaptığı başvuruda, basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gerekçeleri esas alan nedenleri paylaşarak, Geri Çekilme İlkesi kapsamında bulunduğu görevden ayrılmak istediğini iletmiştir.

Kurulumuz, söz konusu talebi değerlendirmek üzere toplanmış ve partimizin ilgili kurullarıyla bir araya gelmiş; hem geride kalan iki yıllık çalışma pratiğini hem de başvurunun gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Öncelikle Eş Başkan Doğan Hatun’un bu süreçte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının yakından ve düzenli biçimde önemle üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Üstlendiği görev ve temsil ettiği çalışmanın gerektirdiği yoğun tempo ve ağır sorumluluklar dikkate alındığında, bu koşullarda söz konusu sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Eş Başkan Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda, Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir.

Hatun: Halkımızın beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadım

Hatun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“İki yılı aşkın süredir Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur. 

“Bunun yanı sıra, bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunlarının beni ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüşmüştür. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur.” 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Doğan Hatun diyarbakır büyükşehir belediyesi
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