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YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 12:49 20 Haziran 2026 12:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 12:52 20 Haziran 2026 12:52
Okuma Okuma:  2 dakika

DFG’den TBMM’de “çıplak arama girişimi”ne tepki

Geçtiğimiz hafta TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nı takip etmek üzere Meclis’e giriş yapmak isteyen gazeteciler Tuğçe Tatari ve Rengin Azizoğlu, Dikmen Kapısı’nda güvenlik görevlilerinin “ince arama” dayatmasıyla karşı karşıya kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DFG’den TBMM’de “çıplak arama girişimi”ne tepki
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilere yönelik “çıplak arama girişimi” iddiasına ilişkin açıklama yaparak uygulamaya tepki gösterdi. Dernek, yaşananların basın özgürlüğü ve gazetecilik onurunu zedelediğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nı takip etmek üzere Meclis’e giriş yapmak isteyen gazeteciler Tuğçe Tatari ve Rengin Azizoğlu, Dikmen Kapısı’nda güvenlik görevlilerinin “ince arama” dayatmasıyla karşı karşıya kaldı.

Gazeteci Tuğçe Tatari’nin konuyu köşesine taşımasının ardından gündeme gelen olayda, Rengin Azizoğlu’nun taşıdığı ve dernek logosunu içeren bez çantanın içeri alınmak istenmemesi üzerine tartışmanın başladığı belirtildi. İddiaya göre süreç, gazetecilere onur kırıcı ve hukuka aykırı olduğu ifade edilen bir arama uygulamasının dayatılması noktasına kadar ilerledi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini sürdürürken bu tür uygulamalara maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, basın mensuplarının görevlerini özgürce yerine getirebilmesinin demokratik toplumun temel koşullarından biri olduğu hatırlatıldı.

Dernek, gazetecilere yönelik engelleyici ve insan onurunu zedeleyen uygulamaların son bulması gerektiğini belirterek TBMM Başkanlığı’na çağrıda bulundu. Açıklamada, olayın araştırılması, sorumlular hakkında inceleme başlatılması ve benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması istendi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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