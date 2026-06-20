DFG’den TBMM’de “çıplak arama girişimi”ne tepki

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilere yönelik “çıplak arama girişimi” iddiasına ilişkin açıklama yaparak uygulamaya tepki gösterdi. Dernek, yaşananların basın özgürlüğü ve gazetecilik onurunu zedelediğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta TBMM’de CHP Grup Toplantısı’nı takip etmek üzere Meclis’e giriş yapmak isteyen gazeteciler Tuğçe Tatari ve Rengin Azizoğlu, Dikmen Kapısı’nda güvenlik görevlilerinin “ince arama” dayatmasıyla karşı karşıya kaldı.

Gazeteci Tuğçe Tatari’nin konuyu köşesine taşımasının ardından gündeme gelen olayda, Rengin Azizoğlu’nun taşıdığı ve dernek logosunu içeren bez çantanın içeri alınmak istenmemesi üzerine tartışmanın başladığı belirtildi. İddiaya göre süreç, gazetecilere onur kırıcı ve hukuka aykırı olduğu ifade edilen bir arama uygulamasının dayatılması noktasına kadar ilerledi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini sürdürürken bu tür uygulamalara maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, basın mensuplarının görevlerini özgürce yerine getirebilmesinin demokratik toplumun temel koşullarından biri olduğu hatırlatıldı.

📌Gazeteciye Yönelik Çıplak Arama Teşebbüsü Kabul Edilemez



Gazeteci Tuğçe Tatari’nin bugün köşesinde gündeme taşıdığı olay, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin onuruna yönelik kabul edilemez bir uygulamayı bir kez daha gözler önüne sermiştir.



Geçtiğimiz hafta TBMM’de CHP Grup… pic.twitter.com/cfPi1u2QRK — Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) June 19, 2026

Dernek, gazetecilere yönelik engelleyici ve insan onurunu zedeleyen uygulamaların son bulması gerektiğini belirterek TBMM Başkanlığı’na çağrıda bulundu. Açıklamada, olayın araştırılması, sorumlular hakkında inceleme başlatılması ve benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması istendi.

(EMK)