Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde av yasağı bugün itibarıyla başladı.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla her yıl uygulanan yasak kapsamında, gırgır ve trol tekneleri bugünden itibaren faaliyetlerine ara verecek.

Denizlerde geçen av sezonunda büyük balık türleri avcılığı azalırken, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi küçük pelajik türler öne çıktı.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Anadolu Ajansı muhabirine, özellikle küçük ölçekli balıkçılar açısından sezonun beklentilerin altında geçtiğini söyledi.

Sarı, Türkiye’de balıkçılığın büyük ölçüde Karadeniz’de yoğunlaştığını ve toplam avcılığın yaklaşık yüzde 74’ünün bu bölgeden sağlandığını aktardı.

Marmara ve Ege Denizi’nin payının ayrı ayrı yüzde 11 olduğunu, Akdeniz’in ise yalnızca yüzde 4’lük bir paya sahip olduğuna işaret eden Sarı, besin girişinin ve akarsu sistemlerinin yetersizliği nedeniyle Akdeniz’de balık avının oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış

İklim krizinin de balıkçılık üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Sarı, açıklamasına şöyle devam etti:

“İklim değişikliği balıkçılık yönetimimizi önümüzdeki yıllarda çok ciddi oranda etkileyecek. Biz şimdilik bunun farkında değiliz. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış şiddetli hava olaylarını artırıyor. Denizde, mesela son yıllarda ikide bir Akdeniz’de su hortumları yaşıyoruz. Arkasından beklemediğimiz anlarda çok şiddetli fırtınalar ve ani yağışlar geliyor.

“Ege Denizi’nde daha yakın zamanda balıkçı barınaklarındaki küçük teknelerin hepsi neredeyse tahrip oldu. Bunların zararları artıyor. Şiddetli hava olaylarına bağlı zararlar artıyor. Balıkçının ava açık sezon içerisinde denizde geçireceği gün sayısı azalıyor.”