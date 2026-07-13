DEM Parti’den Zilan Katliamı açıklaması: Devleti yüzleşmeye çağırıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Zilan Katliamı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, katliamın üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen resmi bir yüzleşmenin gerçekleşmediği vurgulanarak, devlete geçmişle ve hakikatlerle yüzleşme çağrısı yapıldı.

1924 Anayasası ile başlayan inkâr ve ret politikalarının Kürt halkını sistematik katliam ve sürgünlere maruz bıraktığı belirtilen açıklamada, 13 Temmuz 1930’da Van’ın Erciş ilçesindeki Zilan Deresi’nde (Zilan Vadisi) on binlerce insanın katledildiği, yüzlerce köyün yakıldığı ve bölge nüfusunun siyasi mühendislik faaliyetleriyle etnik bir temizliğe maruz bırakıldığı ifade edildi.

"Ne bir hafıza taşı, ne bir özür var”

Katliamın üzerinden 96 yıl geçmesine rağmen resmi düzeyde hiçbir adımın atılmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün üzerinden 96 yıl geçmesine rağmen katliamla ilgili hiçbir resmi yüzleşme olmamış, devlet katliamın adını dahi anmamıştır. Katliamın gerçekleştiği coğrafyada ne bir hafıza taşı, ne bir özür, ne de adaletin izi vardır.”

Zilan Vadisi için "Hafıza Mekanı" çağrısı

Barış ve demokratik bir toplum inşa etmenin temel yapı taşlarından birinin geçmişle ve hakikatlerle yüzleşmek olduğu hatırlatılan açıklamada, Zilan’ın sadece Kürt halkının değil, eşit ve özgür bir yaşam isteyen herkesin ortak yarası olduğu kaydedildi.

DEM Parti, cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan bu ve benzeri katliamlarla yüzleşilmesi gerektiğini belirterek, onarıcı adımların atılmasını talep etti:

"Zilan Vadisi, bir hafıza ve yüzleşme mekanı olarak korunmalı; yakılan köyler ve yok edilen yaşamların izleri onarıcı bir yaklaşımla görünür kılınmalıdır.”

(FY)