DEM Parti’den Kızılay Kayseri İl Başkanı hakkında suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu, sosyal medya üzerinden kadınlarla ilgili cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan Kızılay Derneği Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli hakkında, “Nefret ve Ayrımcılık”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından kadınları hedef alan ve şeriat çağrısı içeren bir video klip paylaşmıştı. Paylaşımda kadınların kamusal yaşamdan ve çalışma hayatından çekilmesini savunan ifadelerin yer aldığı belirtilmiş, söz konusu içerik sosyal medyada tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu şöyle:

“Şüphelinin paylaşımı; kadınların kamusal yaşamdan dışlanmasını, çalışma yaşamından çekilmesini ve toplumsal eşitlikten mahrum bırakılmasını savunan içeriktedir. Bu söylem; kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaları teşvik eden ve toplumsal zeminde suç teşkil eden eylemleri meşrulaştıran bir mahiyet taşımaktadır. Bu yanıyla şüphelinin TCK m.214 amir hükmünde yer alan suç fiillerini işlediği açıktır. Ayrıca şüpheli tarafından gerçekleştirilen paylaşımın TCK m.217, TCK m. 217/A suç tipleri yönünden de değerlendirilerek, bu suçlara ilişkin de cezalandırılması talebiyle iddianame tanzimi gerekmektedir.”

“Kadınlara yönelik ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin yaptırımsız bırakılması, benzer söylemlerin yaygınlaşmasına, toplumsal meşruiyet kazanmasına ve kadınlara yönelik şiddetin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu yanıyla şüphelinin paylaşımının milyonlarca etkileşim aldığı, geniş kitlelere ulaştığı ve kurumsal pozisyonu nedeniyle kamuoyu üzerinde etkili olduğu gözetildiğinde, yargı organlarına duyulan güvenin tesisi ve Anayasal ve uluslararası yükümlülükler bakımından etkin ve etkili biçimde yürütülecek soruşturma akabinde iddianame tanzimi yargısal zarurettir.”

(EMK)