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YT: Yayın Tarihi: 30.07.2026 12:07 30 Temmuz 2026 12:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.07.2026 12:10 30 Temmuz 2026 12:10
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti, Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol’un görevini durdurdu

DEM Parti, Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol'un hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle eş başkanlık görevinin tedbiren dondurulduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol’un görevini durdurdu
Fotoğraf: Tatvan Belediyesi
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DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Bitlis’in Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol’un eş başkanlık görevinin tedbiren dondurulduğu bildirildi.

"Disiplin süreci başlatılmıştır"

Açıklamada, şunlara yer verildi:

“Tatvan Belediye Eş Başkanımız Mümin Erol hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Bu sürecin sağlıklı ve objektif bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mümin Erol’un yürütmekte olduğu belediye eş başkanlık görevi tedbiren dondurulmuştur. Disiplin süreci en kısa sürede tamamlanacak olup kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
tatvan belediyesi dem parti disiplin
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