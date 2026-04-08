DEM Parti'nin 5 gün sürecek toplantıları başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplantı.

Bakırhan: Ankara, Diyarbakır'ın hukukunu tanırsa büyür ve demokratikleşir

Partinin genel merkezinde yapılan toplantıda, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile süreç kapsamda Meclis’te çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler ele alınacak.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı ile bu savaşın bölgeye ve Türkiye’ye etkisi tartışılacak. Yine 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında yürütülecek çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Beş gün sürecek

MYK toplantısının ardından DEM Parti yetkililer ve kurullarının toplantıları 4 gün daha sürecek. Yarın milletvekilleri bir araya gelecek. 10 Nisan’da Kadın Meclis’i toplantısını gerçekleştirecek. 11 ve 12 Nisan’da ise DEM Parti’nin Parti Meclisi gündemdeki gelişmelere ilişkin toplanacak.

(AB)