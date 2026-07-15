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YT: Yayın Tarihi: 15.07.2026 13:25 15 Temmuz 2026 13:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.07.2026 13:26 15 Temmuz 2026 13:26
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti MYK’si toplandı

Parti yönetimi, çözüm sürecinde gelinen aşamayı, Ortadoğu’daki gelişmeleri ve eylülde yapılacak kongreyi değerlendirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti MYK’si toplandı
Fotoğraf: DEM Parti X hesabı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında Ankara Büklüm’deki parti genel merkezinde toplandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantının gündeminde dünya ve Ortadoğu’daki gelişmeler, mevcut çözüm sürecinde gelinen aşama, eylülde yapılması planlanan kongre ve Parti Meclisi (PM) toplantıları yer alıyor.

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7 Temmuz 2026

Cengiz Çiçek’ten yeni döneme dair uyarılar

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de bugün Yeni Yaşam Gazetesi için “Yeniden yapılanmanın siyasal iklimi - DEM Parti Kongresine Giderken 1” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Çiçek, yazısında söz konusu kongrenin yalnızca olağan bir kongre olmadığını, yeniden yapılanma ve yeni dönemin siyasal yönelimlerini belirleyecek tarihsel bir eşik niteliği taşıdığını savundu. 

Milletvekili, çözüm süreci ile demokrasi mücadelesinin birbirinin alternatifi değil, birbirini güçlendiren iki temel siyasal eksen olarak ele alınması gerektiğini belirtti. 

Partiye yönelik güven kaybı tartışmalarının da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Çiçek, yeniden yapılanmanın daha güçlü bir siyasal söylem ve örgütsel model üretmesi gerektiğini yazdı. 

Yazının tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)

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İstanbul
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