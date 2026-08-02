DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti. Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

20 Temmuz'da 5 saat süren bir görüşme yapılmıştı

Heyet, en son 20 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü. Görüşmeye devlet heyeti de katdığı belirtilmişti.

TBMM Başkanu Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.