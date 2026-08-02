ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 13:47 2 Ağustos 2026 13:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 13:52 2 Ağustos 2026 13:52
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada hazırlanan çerçeve yasanın önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini söyledi. DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitti
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti. Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

20 Temmuz'da 5 saat süren bir görüşme yapılmıştı

Heyet, en son 20 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü. Görüşmeye devlet heyeti de katdığı belirtilmişti.

TBMM Başkanu Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.

Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti çerçeve yasa
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git