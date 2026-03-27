HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 12:20 27 Mart 2026 12:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 12:26 27 Mart 2026 12:26
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti heyeti İmralı'ya hareket etti

DEM Parti Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyet son olarak 16 Şubat'ta Öcalan ile görüşmüştü.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partiİmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyet son olarak 16 Şubat’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu
İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu
22 Mart 2026

"Güvenlik siyaseti, siyaset de güvenliği esas almalı"

Heyet son olarak 16 Şubat'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Yaklaşık 3,5 saat süren bu görüşmenin ardından heyet, Öcalan'ın açıklamalarını iletmişti:

Bizim meselemizin bir güvenlik boyutu vardır, fakat ondan daha geniş kapsamda siyasi bir boyutu vardır. Çünkü biz siyaset yapacağız. Silah ve şiddet terk edilmiştir. Müthiş bir demokratik siyaset yürüteceğiz. Toplumumuzun ekmek ve su kadar buna ihtiyacı var. Her şey güvenliğe boğulmamalıdır. Güvenlik siyaseti, siyaset de güvenliği esas almalı. Biz siyasi bir topluluk olacağız: Demokratik siyaset topluluğu. Kürtlerin birliği meselesinde gerek Kürtlerin kendi içinde gerek parçalı Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki biçimine benim önerim “Demokratik Birlik”tir. Bu, ayrı bir devlet değil, kapsamlı bir demokratik yönetim ilkesidir.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
imralı dem parti süreç
