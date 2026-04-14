Dam Meydanı’nda Gazze anması: Çocukların isimleri tek tek okundu

“Görünmeyen çocukları görünür kılmak için buradayız”

Vakıf yöneticisi Esther van der Most, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için 16’ncı, gazeteciler için ise 4’üncü anma etkinliğini düzenlediklerini belirtti.

Ocak 2024’te Amsterdam’da düzenlenen bir önceki anmada 10 bin çocuk ayakkabısı sergilendiğini hatırlatan van der Most, bugün öldürülen çocuk sayısının 20 bine ulaştığını ifade etti.

Bu sayının gerçeği tam olarak yansıtmadığını vurgulayan van der Most, “Hapishanelerde kaybolan, enkaz altında kalan ya da kullanılan silahlar nedeniyle yok olan çocuklar da var. Biz burada görünmeyenleri somutlaştırmak için tekrar tekrar toplanıyoruz” dedi.

Etkinliğe bu yıl çok sayıda tanınmış ismin katıldığını belirten van der Most, konuşmalar eşliğinde çocukların isimlerinin okunmasının katılımcılar üzerinde derin bir etki yarattığını söyledi.

Son 2,5 yılda 313 gazetecinin öldürüldüğünü dile getiren van der Most, bunun “eşi benzeri görülmemiş bir adaletsizlik” olduğunu ifade etti.