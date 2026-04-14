Dam Meydanı’nda Gazze anması: Çocukların isimleri tek tek okundu
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Dam Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı.
Meydanda, saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri sergilenirken, dikkat çekmek amacıyla binlerce çocuk ayakkabısı alana bırakıldı.
Etkinlik kapsamında Hollandalı sanatçılar, oyuncular ve yapımcılar, Gazze’de hayatını kaybeden çocukların isimlerini ve öldürüldükleri yaşları tek tek okudu. Gönüllüler ise meydandan geçenlere broşürler dağıtarak bölgede yaşananlara dair bilgilendirme yaptı.
“Görünmeyen çocukları görünür kılmak için buradayız”
Vakıf yöneticisi Esther van der Most, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için 16’ncı, gazeteciler için ise 4’üncü anma etkinliğini düzenlediklerini belirtti.
Ocak 2024’te Amsterdam’da düzenlenen bir önceki anmada 10 bin çocuk ayakkabısı sergilendiğini hatırlatan van der Most, bugün öldürülen çocuk sayısının 20 bine ulaştığını ifade etti.
Bu sayının gerçeği tam olarak yansıtmadığını vurgulayan van der Most, “Hapishanelerde kaybolan, enkaz altında kalan ya da kullanılan silahlar nedeniyle yok olan çocuklar da var. Biz burada görünmeyenleri somutlaştırmak için tekrar tekrar toplanıyoruz” dedi.
Etkinliğe bu yıl çok sayıda tanınmış ismin katıldığını belirten van der Most, konuşmalar eşliğinde çocukların isimlerinin okunmasının katılımcılar üzerinde derin bir etki yarattığını söyledi.
Son 2,5 yılda 313 gazetecinin öldürüldüğünü dile getiren van der Most, bunun “eşi benzeri görülmemiş bir adaletsizlik” olduğunu ifade etti.
“Hollanda hükümetinin tepkisi çok zayıf”
Van der Most, yaşananların siyasetçiler üzerinde etkili olmasını ve İsrail’e yönelik yaptırımların gündeme gelmesini umduklarını belirterek, Hollanda hükümetini eleştirdi.
Başbakan Rob Jetten’ın Filistin için düzenlenen “kırmızı çizgi yürüyüşü”ne katılmasına rağmen mevcut politikaları sürdürmesini “çelişkili” olarak nitelendiren van der Most, “Bir şey yapın, çünkü bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz” dedi.
“Bu kadar çok çocuğun ölümü dehşet verici”
Etkinliğe katılan Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve sunucu Georgina Verbaan ise Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için orada bulunduğunu söyledi.
“Bu sesi duyurmak için buradayım. Belki bu, değişim yaratabilecek insanları harekete geçirir” diyen Verbaan, okunan isimlerin kendisini derinden etkilediğini belirtti.
“İsimleri ve yaşlarını alt alta görmek, özellikle bu kadar çok küçük çocuğun olması çok sarsıcı. Sayı bitmiyor, bu dehşet verici” ifadelerini kullanan Verbaan, yaşananların uzun süredir devam ettiğini ve artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Hollanda hükümetine yönelik eleştirilerini sürdüren Verbaan, “Hiçbir şey yapmayan bir ülkede yaşadığımızı kabul edemiyorum. Hatta sessiz kalarak ve silah desteği vererek bu duruma ortak olunuyor. Bu güçsüzlük hissi çok uzun süredir devam ediyor” dedi.
(NÖ)