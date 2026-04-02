Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan 2023'ten 14 puan geride

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ön hazırlıklar başlarken yapılan son kamuoyu araştırması, Tayyip Erdoğan'ın 2023'teki popülerliğinin çok gerisine düştüğü ortaya çıktı.

Erdoğan 2023'ten 14 puan geride

9-16 Mart arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anketi yanıtlayanların yalnızca yüzde 37,9’u Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini belirtti.

Erdoğan 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 52,18’ini almıştı.

Erdoğan'ı üç CHP'li izliyor

Ankette, Mansur Yavaş yüzde 22,6’yla ikinci sırada yer aldı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 16,2'de kaldı. Adı aday olarak hiç geçmeyen Özgür Özel de, anketi yanıtlayanların yüzde 5,3'nün favorisiydi.

Demirtaş cezaevinde unutulmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevindeki 10. yılında yüzde 5'e ulaşan beşinci siyasetçi oldu.

Diğer adaylar arasında Müsavat Dervişoğlu yüzde 2, Ümit Özdağ yüzde 1,4, Fatih Erbakan yüzde 1,3 ve Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,1 oranlarında kaldı.

