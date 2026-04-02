HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 02:19 2 Nisan 2026 02:19
 SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 04:29 2 Nisan 2026 04:29
Okuma Okuma:  1 dakika

ASAL ARAŞTIRMA MART ANKETİ

Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan 2023'ten 14 puan geride

ASAL Araştırma'nın mart başındaki anketi Erdoğan'ın görev onayında önemli bir gerilemeye işaret etti. Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı desteği yüzde 38’in altında kaldı. Aynı ankette Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçerken Selahattin Demirtaş ta sıralamaya giriyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ASAL Araştırma anket sonuçları/Grafik: ASAL araştırma

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ön hazırlıklar başlarken yapılan son kamuoyu araştırması, Tayyip Erdoğan'ın 2023'teki popülerliğinin çok gerisine düştüğü ortaya çıktı.

Erdoğan 2023'ten 14 puan geride

9-16 Mart arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anketi yanıtlayanların yalnızca yüzde 37,9’u Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini belirtti.

Erdoğan 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 52,18’ini almıştı.

Erdoğan'ı üç CHP'li izliyor

Ankette, Mansur Yavaş yüzde 22,6’yla ikinci sırada yer aldı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 16,2'de kaldı. Adı aday olarak hiç geçmeyen Özgür Özel de, anketi yanıtlayanların yüzde 5,3'nün favorisiydi.

Demirtaş cezaevinde unutulmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevindeki 10. yılında yüzde 5'e ulaşan beşinci siyasetçi oldu.

Diğer adaylar arasında Müsavat Dervişoğlu yüzde 2, Ümit Özdağ yüzde 1,4, Fatih Erbakan yüzde 1,3 ve Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,1 oranlarında kaldı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ASAL Araştırma cumhurbaşkanlığı seçimleri erdoğan Yavaş Selahattin Demirtas
