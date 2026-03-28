HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.03.2026 16:01 28 Mart 2026 16:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.03.2026 16:34 28 Mart 2026 16:34
Cumartesi Anneleri/İnsanları: İlyas Eren’in akıbeti açıklansın, failler yargılansın

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 29 yıl önce gözaltında kaybedilen İlyas Eren’in akıbetini sordu; “Gerçekler açığa çıkarılsın, sorumlular yargılansın” çağrısı yaptı. Açıklamada, dosyada cezasızlık politikalarının sürdüğü vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri/İnsanları: İlyas Eren'in akıbeti açıklansın, failler yargılansın
Fotoğraflar: Erdoğan Alayumat

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda düzenledikleri eylemin 1096’ncısını gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde, 1997 yılında gözaltına alındıktan sonra kaybedilen İlyas Eren’in akıbeti soruldu.

Çok sayıda hak savunucusu ve kayıp yakınının katıldığı açıklamada basın metnini İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Jiyan Tosun okudu.

"20 gün ağır işkence gördü"

Jiyan Tosun, İlyas Eren’in Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşadığını ve 8 çocuk babası olduğunu belirtti. 1993 yılında köylerinin yakılması üzerine ailesiyle birlikte ilçe merkezine göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Tosun, Eren’in daha önce gözaltına alındığını ve 20 gün süren ağır işkencenin ardından kalıcı sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Tosun, Eren’in 11 Mart 1997’de Diyarbakır’daki Kulp yolcu terminalinde, kendilerini polis olarak tanıtan sivil kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını belirtti.

"Etkili soruşturma yürütülmedi"

Eren’den o tarihten sonra bir daha haber alınamadığını vurgulayan Tosun, ailenin yaptığı başvurulara rağmen etkili bir soruşturma yürütülmediğini ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecine de değinen Tosun, hükümetin mahkemeye sunduğu savunmada etkili yasal tedbirlerin alınmadığını kabul ettiğini, yaşam hakkı ihlalinin teslim edildiğini ve benzer ihlallerin önlenmesi için taahhütte bulunulduğunu hatırlattı.

"Cezasızlık politikalarına son verilmeli"

Tosun, aradan geçen yıllara rağmen dosyada ilerleme sağlanmadığını belirterek, “Gerçek açığa çıkarılmadı, sorumlular yargılanmadı ve dosya zamanaşımına terk edildi” dedi.

Tüm zorla kaybetme vakalarında etkin, bağımsız ve sonuç alıcı soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tosun, zamanaşımı engelinin kaldırılmasını ve cezasızlık politikalarına son verilmesini talep etti.

Eylem, kayıp yakınlarının karanfilleri Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerlerin arkasına bırakmasıyla sona erdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
cumartesi anneleri Jiyan Tosun galatasaray meydanı
