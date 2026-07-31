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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 14:49 31 Temmuz 2026 14:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 14:51 31 Temmuz 2026 14:51
Okuma Okuma:  1 dakika

CİSST’ten mahpuslar ve yakınları için hak ihlallerine karşı başvuru videosu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri karşısında mahpusların ve mahpus yakınlarının başvurabileceği mekanizmaları anlatan bir video yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
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Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), mahpusların sahip olduğu hakları ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek yolları hatırlatan yeni bir video hazırladı.

Hapishanelerin dışarıdan izlenmesi ve denetlenmesi en zor alanlardan biri olduğuna dikkat çeken dernek, kurumların kapalı yapısının hak ihlallerinin görünmez kalmasına ve mahpusların hakları konusunda yeterli bilgiye ulaşamamasına neden olabildiğini belirtti.

Video, “Mahpuslar hak sahibidir” hatırlatmasıyla başlıyor. Çalışmada, mahpusların hapishanelerde karşılaşabileceği durumlar, temel hakları ve olası bir hak ihlali karşısında başvurabilecekleri mekanizmalar özetleniyor.

Örnek dilekçeler de yayımlandı

CİSST, mahpuslar ve mahpus yakınları için hazırladığı “Başvuru Rehberi”ni de erişime açtı.

Rehberde, hak ihlalleri karşısında başvuru yapılabilecek kurumların iletişim bilgileri, başvuru yöntemleri ve kullanılabilecek örnek dilekçeler yer alıyor.

Dernek, videonun temel mesajını şöyle ifade ediyor:

“Haklar vardır ancak kendiliğinden işlemezler.”

Videoyu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=e5oeU-rLhsI

Başvuru rehberi: https://basvururehberi.cisst.org.tr

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mahpus hakları CISTT
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