CİSST’ten mahpuslar ve yakınları için hak ihlallerine karşı başvuru videosu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), mahpusların sahip olduğu hakları ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek yolları hatırlatan yeni bir video hazırladı.

Hapishanelerin dışarıdan izlenmesi ve denetlenmesi en zor alanlardan biri olduğuna dikkat çeken dernek, kurumların kapalı yapısının hak ihlallerinin görünmez kalmasına ve mahpusların hakları konusunda yeterli bilgiye ulaşamamasına neden olabildiğini belirtti.

Video, “Mahpuslar hak sahibidir” hatırlatmasıyla başlıyor. Çalışmada, mahpusların hapishanelerde karşılaşabileceği durumlar, temel hakları ve olası bir hak ihlali karşısında başvurabilecekleri mekanizmalar özetleniyor.

Örnek dilekçeler de yayımlandı

CİSST, mahpuslar ve mahpus yakınları için hazırladığı “Başvuru Rehberi”ni de erişime açtı.

Rehberde, hak ihlalleri karşısında başvuru yapılabilecek kurumların iletişim bilgileri, başvuru yöntemleri ve kullanılabilecek örnek dilekçeler yer alıyor.

Dernek, videonun temel mesajını şöyle ifade ediyor:

“Haklar vardır ancak kendiliğinden işlemezler.”

Videoyu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=e5oeU-rLhsI

Başvuru rehberi: https://basvururehberi.cisst.org.tr

(HA)