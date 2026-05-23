Çin'de kömür madeninde patlama: 90 işçi öldü

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde yer alan kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın Xinhua’dan aktardığına göre Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu.

247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 90 işçi öldü.

Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2023'te açık maden ocağında meydana gelen göçükte 53 işçi yaşamını yitirmişti.

Xi'den arama kurtarma çalışmalarının seferber edilmesi talimatı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yayımladığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi.

Çalışmaların uygun şekilde yürütülmesini isteyen Xi Jinping, patlamanın sebebine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan yasa önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

Ülke genelindeki tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin olaydan ders çıkarmaları ve iş güvenliği tedbirlerini artırmaları gerektiğine dikkati çeken Xi Jinping, büyük kazaların önlenmesi için potansiyel risklerin teşhis edilip giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da yer yer kazalar meydana geliyor.

2000'lerde kazaların sıklığında artış Çin'de 2000-2005 yıllarında kömür işletmelerinde yaşanan 21 bin 232 kazada 36 bin 906 işçi yaşamını yitirdi. Bu dönemde yılda ortalama 6 bin 151 işçi kömür madenlerinde hayatını kaybetti. Sonraki yıllarda denetimlerin artırılması, altyapı ve iş güvenliği standartlarının iyileştirilmesiyle ölümlü kazaların sıklığı ve can kayıpları zaman içinde azaldı. Yıllık can kaybı 2008'de 3 bine, 2013'te 1049'a geriledi. Ölümlü kazalardaki düşüşe karşın, özellikle altyapının eski, denetimlerin eksik olduğu taşra işletmelerinde çok sayıda can kaybına yol açan kazalar yaşanıyor. Ülkede 2020'den bu yana yaşanan ölümlü kazaların bazıları şunlar: Çongçing şehrinde Eylül 2020'de, yerel hükümetin enerji yatırım grubunun işlettiği kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi öldü, 38 işçi yaralandı. Yine Çongçing'de Aralık 2020'de Yongçuan ilçesindeki bir kömür madeninde karbon monoksit sızıntısı 23 işçinin zehirlenerek ölmesine yol açtı. Ülkenin kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde, Eylül 2021'de çöken kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi yaşamını yitirdi. Şanşi'de, Aralık 2021'de kaçak işletilen kömür madenini sel basması sonucu 2 işçi öldü. Ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinde, 25 Şubat 2022'de çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçi hayatını kaybetti. Şubat 2023'te İç Moğolistan Özerk Bölgesine bağlı Alşa Sol Sancak ilinde açık maden ocağında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan 53 işçi yaşamını yitirdi. Sıçuan eyaletinde, Şubat 2023'te maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi öldü. Şanşi'ye komşu, önemli bir kömür üretim merkezi olan Şaanşi eyaletinde, 21 Ağustos 2023'te kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirdi. Guicou'da, Eylül 2023'te kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetti. Çin'in kuzeyindeki Şaanşi'de, Aralık 2023'te bir kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi 3 işçinin ölümüne neden oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde, Aralık 2023'te kömür madeninde taşıma vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu 12 işçi öldü, 13 işçi yaralandı. Hınan eyaletinde, Ocak 2024'te kömür madeninde gaz patlaması sonucu 10 işçi yaşamını yitirdi. Ülkenin batısındaki Yünnan eyaletinde, Aralık 2025'te kömür madeninde meydana gelen gaz kaynaklı patlamada 7 işçi hayatını kaybetti.

