Cihangir’de merdivenlere “Hanzala” resmedildi

Beyoğlu Belediyesi, Cihangir’deki Salı Pazarı Yokuşu merdivenlerine Filistin davasının sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin “Hanzala” karakterini resmetti. Çizimi çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar Hanzala’nın Filistin halkının sesinin duyurulması açısından çok daha etkili olacağını düşündüklerini ifade ettiler.

Hanzala Filistinli siyasi karikatürist Naci el-Ali'nin ünlü çizgi karakteri. Kendisi Filistinlilerin meşhur bir milli işareti ve kişileştirilmesi.Karakter 1969'da el-Ali tarafından yaratıldı. Naci el-Ali 22 Temmuz 1987'de çalıştığı gazetenin ofisine giderken suikasta uğradı. Ağır yaralanarak bitkisel hayata giren çizer, 29 Ağustos 1987'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, saldırının failleri ise hala bulunamadı.

Ressam Furkan Akhan, Hanzala’yı buraya resmetti

Merdivenlere resmedilen Hanzala çalışmasını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney konuyla ilgili şöyle dedi:

“Maalesef Filistin’de çocukluk yıllarımızdan beri içimizi acıtan görüntüler var. Dolayısıyla her gün şehitlerin olduğu, her gün çocukların öldüğü bir coğrafyanın bayrağının burada her gün binlerce insan tarafından ezilip geçilmesi bizim içimize sinmedi. Belki yapan arkadaşlar iyi niyetliydi ancak ortaya çıkan durum bizi ve kamuoyunu rahatsız etti. O nedenle biz o gün merdivenleri beyaza boyayacağımızı ve daha sonrada Hanzala’yı kalıcı olarak merdivenlere resmedeceğimizi söylemiştik. Ressam Furkan Akhan, Hanzala’yı buraya resmetti. Eline, emeğine sağlık. Ona da sordum niye Hanzala’nın sırtı dönük diye. Hanzala aslında insanlığa küsmüş. Yıllardır akan kandan dolayı, yıllardır çocuk ölümlerinin bitmediği bir coğrafyaya insanlığın sırtını dönmüş olmasından dolayı Hanzala da insanlığa sırtını dönmüş durumda. Hanzala’nın da yüzünün güleceği, yüzünü insanlığa döneceği, Filistin’de barışın olacağı ve Filistin halkının kendi ülkesinde özgürce yaşayacağı günlere olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı buradan bir kez daha iletiyoruz.”

"Hepimizin bir tepkisi var İsrail’e karşı"

Hanzala çizimini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar şöyle konuştu;

“Filistin bayrağının çizilmesi, ya da başka bir ülkenin bayrağının çizilmesi kötü bir şey. Çünkü bayrakların göklerde olması lazım; Basılan yerde olmaması lazım. Bu daha iyi olmuş.”

“Bana göre dünyadaki hiçbir ülkenin bayrağı ayakaltına çizilmemeli. Türk bayrağı da olabilir, başka ülkenin bayrağı da olabilir. Hepimizin bir tepkisi var İsrail’e karşı, Filistin’i biz de destekliyoruz ama bu destek merdivenlere bayrak çizilerek olmamalı. Çünkü insanlar burada yürüyorlar. Yine Filistin ile alakalı bayrak yerine böyle sembolik bir görsel çizilmesi bence çok çok daha etkili. Buraya gelen turistler bilsin veya bilmesin bu görsel önünde fotoğraf çekilip paylaştıklarında dünyanın her yerinde görünüyor olacak. Bence bu çok daha güzel bir etki yaratacaktır."

"Bilindik bir savaş mağduru bir kişinin burada resminin olması biraz daha anlamlı geliyor. Buradan geçenlerin buraya çizileni görüp de bu farkındalığa ulaşması önemli bir şey bence.”

(EMK)