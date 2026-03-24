Chron hastalığı nedir?

Sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanmaya yol açan Crohn hastalığı, son yıllarda daha sık konuşulan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, hastalığın özellikle yaşam tarzı değişimleriyle birlikte artış gösterdiğine dikkat çekiyor.

Tıpta Inflamatuar Bağırsak Hastalığı grubunda değerlendirilen Crohn, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyebiliyor. En sık ince bağırsağın son kısmı ile kalın bağırsakta görülüyor.

Ataklarla ilerliyor

Crohn hastalığı kronik bir seyir izliyor ve genellikle ataklarla ortaya çıkıyor. Hastalık sırasında bağırsak duvarının tüm katmanlarında iltihap gelişebiliyor. Bu durum, hastalığın diğer bağırsak rahatsızlıklarına göre daha derin ve karmaşık bir tabloya yol açmasına neden oluyor.

Hastalığın kesin nedeni bilinmiyor. Ancak bağışıklık sisteminin bağırsaklara karşı anormal tepki vermesi, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler en güçlü olasılıklar arasında gösteriliyor.

En yaygın belirtiler

Crohn hastalığında en sık görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:

Uzun süren veya tekrarlayan ishal

Karın ağrısı ve kramplar

Kilo kaybı

Yorgunluk

Bazı hastalarda ateş, kansızlık ve makat çevresinde çatlak ya da apse gibi sorunlar da görülebiliyor.

Tanı genellikle kolonoskopi ile konuluyor. Bunun yanında kan ve dışkı testleri, görüntüleme yöntemleri ve biyopsi de tanıyı destekleyen araçlar arasında yer alıyor.

Kesin tedavisi yok

Uzmanlara göre Crohn hastalığının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Ancak ilaç tedavileri ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle hastalık kontrol altına alınabiliyor.

Tedavide bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ve biyolojik ajanlar öne çıkıyor. İlerlemiş vakalarda cerrahi müdahale de gündeme gelebiliyor.

Crohn hastalığı çoğu zaman Ülseratif Kolit ile karıştırılıyor. Ancak ülseratif kolit yalnızca kalın bağırsağı etkilerken, Crohn hastalığı sindirim sisteminin tamamında görülebiliyor.

Uzmanlar, şehirleşme, işlenmiş gıda tüketimi ve stres gibi faktörlerin hastalığın görülme sıklığını artırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Crohn hastalığı, bazı araştırmacılar tarafından modern yaşam koşullarıyla ilişkilendirilen hastalıklar arasında değerlendiriliyor.