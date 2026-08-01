CHP Sözcüsü Sarı: "500 bin üye partiden ayrıldı"

Mahkeme kararıyla CHP'de Genel Başkanlığı sıfatını üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemindeki konularla ilgili medyayı bilgilendirdi.

Sorulan bir soruya karşılık olarak Sarı CHP'den istifalar konusunda bilgi verdi:

"Son iki yılda üye olan 500 bine yakın kişi CHP ile yollarını ayırdı, şu ana kadar ikisi büyükşehir belediyesi olmak üzere 120 belediye başkanı CHP'den ayrıldı"

Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'yi muhatap almayacağı açıklamasını eleştirdi:

"Bütün dünyanın gıpta ile baktığı ve muhatap olduğu bir partiyle bu partinin içinden çıkan, geçmişte parçası olan ve şimdi bu parti dışında siyaset yapan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik"