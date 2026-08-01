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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 00:21 1 Ağustos 2026 00:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 00:41 1 Ağustos 2026 00:41
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP Sözcüsü Sarı: "500 bin üye partiden ayrıldı"

Kemal Kılıçadaroğlu'nun "mutlak butlan" kararıyla başına getirildiği Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada partiden istifa eden üye sayısının "500 bin olduğunu" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP Sözcüsü Sarı: "500 bin üye partiden ayrıldı"
CHP Sözcüsü Müslim Sarı/Fotoğraf: CHP
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Mahkeme kararıyla CHP'de Genel Başkanlığı sıfatını üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemindeki konularla ilgili medyayı bilgilendirdi.

Sorulan bir soruya karşılık olarak Sarı CHP'den istifalar konusunda bilgi verdi:

"Son iki yılda üye olan 500 bine yakın kişi CHP ile yollarını ayırdı, şu ana kadar ikisi büyükşehir belediyesi olmak üzere 120 belediye başkanı CHP'den ayrıldı" 

Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'yi muhatap almayacağı açıklamasını eleştirdi: 

"Bütün dünyanın gıpta ile baktığı ve muhatap olduğu bir partiyle bu partinin içinden çıkan, geçmişte parçası olan ve şimdi bu parti dışında siyaset yapan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik" 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
CHP müslim sarı istifalar
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