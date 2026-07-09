Change.org Türkiye yeniden erişime açıldı

Türkiye'de milyonlarca kişinin toplumsal sorunlara dikkat çekmek, karar alıcılara sesini duyurmak ve değişim talep etmek için kullandığı Change.org, mahkemenin erişim engelini kaldırmasının ardından yeniden erişime açıldı.

Platform, 19 Haziran 2026 tarihinde 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan kararla Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Karara karşı hukuki itirazda bulunan Change.org'un başvurusu kabul edildi ve erişim engeli kaldırıldı.

Türkiye'de 22,6 milyon kullanıcı

Change.org, 196 ülkede 200 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

2012 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren platformda bugüne kadar 22,6 milyon kullanıcı 150 milyondan fazla imza verdi, 250 binden fazla kampanya başlatıldı. Sadece 2025 yılında Türkiye'de 97 kampanya başarıya ulaştı.

Bu kampanyalar sonucunda, MS hastalarının plazmaferez tedavisi SGK kapsamına alındı, Adalar'da atlara kötü muamele nedeniyle eleştirilen fayton uygulaması kaldırıldı, Türk Dil Kurumu sözlüğündeki cinsiyetçi ifadeler çıkarıldı ve Murat Dağı'nda yaklaşık 2 milyon ağacın kesilmesine yol açacağı belirtilen maden projesi iptal edildi.

Erişim engeli sürecinde destek

Platformun erişime kapalı olduğu dönemde Change.org Türkiye'ye kullanıcılar, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda medya kuruluşundan destek geldi. Konu yüzlerce ulusal basın kuruluşunda haberleştirilirken, bu dayanışmanın platformun Türkiye'deki toplumsal ve demokratik işlevine yönelik kamuoyu desteğini ortaya koyduğu belirtildi.

"Kullanıcılarımızın sesini yeniden duyurabilecek olmaktan mutluyuz"

Change.org Türkiye ve Bölge İletişim Direktörü Didem Korkut, erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bu süreç boyunca koruduk. Kullanıcılarımızdan uzak kalmak gerçekten çok zordu. Şimdi onların sesini yeniden duyurabilecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve medya kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Gösterilen dayanışma, Change.org'un yalnızca bir teknoloji platformu değil, ortak iyilik için bir araya gelen güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki insanların seslerini karar alıcılara ulaştırabilmeleri ve ortak değişim yaratabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz."

Süreç nasıl ilerledi?

17 Haziran 2026: Kula Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında Change.org hakkında erişim engeli kararı verdi.

19 Haziran 2026: Karar tebliğ edildi ve platform Türkiye'den erişime kapatıldı.

19 Haziran 2026: Change.org karara konu içeriği kaldırarak hukuki süreci başlattı.

24 Haziran 2026: Erişim engeline yapılan itiraz mahkemeye sunuldu.

6 Temmuz 2026: Kula Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kabul etti.

9 Temmuz 2026: Erişim engeli kaldırıldı ve platform Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başladı.