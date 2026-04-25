Çay üreticileri: “Haklarımızın iadesini istiyoruz”

Fındıklı’daki çay üreticileri, uygulanan fiyat politikalarına tepki göstermek ve taleplerini duyurmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Ziraat Odası’nda yapılan toplantıda konuşan Çay Üreticileri Meclisi Koordinasyon Üyesi Kamil Kadıoğlu, mevcut taban fiyat uygulamalarının üreticiler açısından adil olmadığını savundu ve haklarının iade edilmesini talep etti.

MA'nın geçtiği habere göre, Kadıoğlu, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında üretim yapan çiftçilerin, sahadan uzak şekilde alınan kararlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Artan gübre maliyetleri, yüksek enflasyon, düşen gelirler ve kaldırılan destekleme primlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirten Kadıoğlu, özel sektörün taban fiyatın altında yaptığı alımlar karşısında üreticinin korunmadığını dile getirdi. Meclisin, üreticilerin kendi haklarını savunma ihtiyacından doğduğunu söyledi.

Üretici örgütlenmesine de değinen Kadıoğlu, 32 köy ve mahallenin 22’sinde doğrudan katılımla yerel meclisler kurulduğunu ve geniş katılımlı toplantılar yapıldığını aktardı.

Bu süreçte 100 kişilik bir temsilci heyeti oluşturulduğunu belirten Kadıoğlu, hareketin gücünü doğrudan üreticilerden aldığını vurguladı.

Meclisin hedefleri arasında; maliyetlere uygun adil fiyat belirlenmesi, özel sektörün düşük fiyat dayatmalarına karşı durulması, planlı tarım takvimi oluşturulması ve çay toplama ücretlerinde standart sağlanması yer alıyor. Ayrıca dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve üreticilerin kaybettikleri hakların geri kazanılması da talepler arasında sıralandı.

Kadıoğlu, 2025 yılında kaldırılan destekleme priminin yeniden verilmesini ve bankalardan alınması gereken promosyon haklarının yasal yollarla sağlanmasını istediklerini de belirtti.

Çay sektörüne ilişkin yasal düzenlemelerde üreticilerin doğrudan söz sahibi olması gerektiğini anlatan Kadıoğlu, amaçlarının yardım değil, emeklerinin karşılığını almak olduğunu söyledi.

Öte yandan Fındıklı’da çay üreticileri, daha önce de düşük fiyatlar ve kota uygulamalarına karşı yerel toplantılar düzenlemişti. Bu toplantıların ardından birçok köyde meclisler kurulmuş, temsilciler seçilmiş ve üreticilerin sorunlarına çözüm aramak üzere Çay Üreticileri Meclisi ile Koordinasyon Grubu oluşturulmuştu.

*Türkiye’de çay tarımı büyük ölçüde küçük aile işletmeleri üzerinden yürütülüyor. ÇAYKUR ve Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yaklaşık 200–208 bin çay üreticisi bulunuyor ve bu üreticilerin neredeyse tamamı aile temelli küçük işletmelerden oluşuyor. Bu da doğrudan yaklaşık 200 bin ailenin geçimini çaydan sağladığı anlamına geliyor. Çay üretimi özellikle Doğu Karadeniz’de yoğunlaşırken, üreticilerin büyük çoğunluğu 5 dekarın altında küçük bahçelere sahip olup sektör, bölge halkı için temel geçim kaynağı niteliğini koruyor. Öte yandan Türkiye genelinde tarım sektöründe faaliyet gösteren toplam çiftçi sayısı farklı tanımlara göre değişmekle birlikte, kayıtlı çiftçi sayısının milyonlarla ifade edildiği; bu çerçevede çay üreticilerinin, toplam tarımsal üretici kitlesi içinde görece küçük ama bölgesel olarak hayati bir kesimi oluşturduğu değerlendiriliyor.

