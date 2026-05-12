ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.05.2026 08:40 12 Mayıs 2026 08:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.05.2026 08:43 12 Mayıs 2026 08:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Caracas yönetiminden Trump'a: Venezuela asla koloni olmayacak

Venezuela’nın tarihinin bir sömürge geçmişi değil, özgürlük için verilen mücadelelerle şekillendiğini vurgulayan Rodriguez, ülkesinin hiçbir şekilde başka bir devletin parçası haline gelmeyeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Caracas yönetiminden Trump'a: Venezuela asla koloni olmayacak
Fotoğraf:AA

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı “ABD’nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü” söylemesine sert sözlerle karşılık verdi.

Komşu ülke Guyana ile Venezuela arasında uzun yıllardır süren Esequibo bölgesi anlaşmazlığı kapsamında Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela’nın bağımsızlığının ve egemenliğinin tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

Rodriguez, Venezuelalıların tarih boyunca sömürgeciliğe karşı mücadele verdiğini belirtti, “Böyle bir düşünce asla kabul edilemez. Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu uğurda hayatlarını feda eden kahramanlarımıza duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamasında, Venezuela’nın tarihinin bir sömürge geçmişi değil, özgürlük için verilen mücadelelerle şekillendiğini vurgulayan Rodriguez, ülkesinin hiçbir şekilde başka bir devletin parçası haline gelmeyeceğini söyledi.

Trump yönetimiyle diplomatik temasların sürdüğünü de belirten Rodriguez, iki ülke arasında işbirliğine dayalı bir gündem yürütüldüğünü ifade etti. Ancak buna rağmen Venezuela’nın ulusal egemenliği konusunda taviz vermeyeceklerini söyleyen Rodriguez, “Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getiren kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir” dedi.

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Trump ise Fox News muhabiri John Roberts’a verdiği telefon röportajında Venezuela hakkındaki düşüncelerini paylaşmış, ülkeyi ABD’nin 51. eyaleti yapma fikrini “ciddi şekilde değerlendirdiğini” söylemişti. Trump ayrıca, “Venezuela Trump’ı seviyor” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın bu açıklamaları Latin Amerika’da tartışma yaratırken, Venezuela yönetimi tarafından ülkenin bağımsızlığına yönelik kabul edilemez bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Öte yandan Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile yaşanan gerilimlere rağmen son dönemde Caracas yönetimiyle petrol alanında temaslarını artırdığı belirtiliyor. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da Venezuela’nın ABD’ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine ilişkin söylemleri vardı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
trump ABD Başkanı Trump
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git