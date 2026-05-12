Caracas yönetiminden Trump'a: Venezuela asla koloni olmayacak

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı “ABD’nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü” söylemesine sert sözlerle karşılık verdi.

Komşu ülke Guyana ile Venezuela arasında uzun yıllardır süren Esequibo bölgesi anlaşmazlığı kapsamında Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela’nın bağımsızlığının ve egemenliğinin tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

Rodriguez, Venezuelalıların tarih boyunca sömürgeciliğe karşı mücadele verdiğini belirtti, “Böyle bir düşünce asla kabul edilemez. Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu uğurda hayatlarını feda eden kahramanlarımıza duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamasında, Venezuela’nın tarihinin bir sömürge geçmişi değil, özgürlük için verilen mücadelelerle şekillendiğini vurgulayan Rodriguez, ülkesinin hiçbir şekilde başka bir devletin parçası haline gelmeyeceğini söyledi.

Trump yönetimiyle diplomatik temasların sürdüğünü de belirten Rodriguez, iki ülke arasında işbirliğine dayalı bir gündem yürütüldüğünü ifade etti. Ancak buna rağmen Venezuela’nın ulusal egemenliği konusunda taviz vermeyeceklerini söyleyen Rodriguez, “Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getiren kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir” dedi.

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Trump ise Fox News muhabiri John Roberts’a verdiği telefon röportajında Venezuela hakkındaki düşüncelerini paylaşmış, ülkeyi ABD’nin 51. eyaleti yapma fikrini “ciddi şekilde değerlendirdiğini” söylemişti. Trump ayrıca, “Venezuela Trump’ı seviyor” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın bu açıklamaları Latin Amerika’da tartışma yaratırken, Venezuela yönetimi tarafından ülkenin bağımsızlığına yönelik kabul edilemez bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Öte yandan Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile yaşanan gerilimlere rağmen son dönemde Caracas yönetimiyle petrol alanında temaslarını artırdığı belirtiliyor. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da Venezuela’nın ABD’ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine ilişkin söylemleri vardı.

