Çankaya Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in hukuki süreç nedeniyle görevden uzaklaştırılması üzerine Çankaya Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini seçmek amacıyla bugün sandık başına gitti.

Kritik seçimin ilk turunda Haldun Güler 30 oy alırken, diğer aday Fevzi Gümüş ise 6 oyda kaldı. Yapılan sayımda 2 oy geçersiz kabul edilirken, 5 meclis üyesi tercihini boş oydan yana kullandı. İlk turda adaylardan hiçbirinin seçilmek için gerekli olan 31 oyluk nitelikli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

İkinci tur oylamasının ardından Meclis üyelerinin çoğunluğunun desteğini alan Haldun Güler, Çankaya Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

(EMK)