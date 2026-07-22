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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 15:58 22 Temmuz 2026 15:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 16:00 22 Temmuz 2026 16:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Çankaya Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

İkinci tur oylamasının ardından Meclis üyelerinin çoğunluğunun desteğini alan Haldun Güler, Çankaya Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çankaya Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in hukuki süreç nedeniyle görevden uzaklaştırılması üzerine Çankaya Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini seçmek amacıyla bugün sandık başına gitti.

Kritik seçimin ilk turunda Haldun Güler 30 oy alırken, diğer aday Fevzi Gümüş ise 6 oyda kaldı. Yapılan sayımda 2 oy geçersiz kabul edilirken, 5 meclis üyesi tercihini boş oydan yana kullandı. İlk turda adaylardan hiçbirinin seçilmek için gerekli olan 31 oyluk nitelikli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

İkinci tur oylamasının ardından Meclis üyelerinin çoğunluğunun desteğini alan Haldun Güler, Çankaya Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çankaya belediyesi Hüseyin Can Güner Haldun Güler
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