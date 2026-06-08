Canan Güllü ve Canan Dağdeviren’e Küresel Kadın Liderlik Ödülü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile MIT akademisyeni ve fizikçi Canan Dağdeviren, bu yıl Küresel Kadın Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

Kadınlar ve kız çocuklarının ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasını destekleyen çalışmaları onurlandırmak amacıyla Global Summit of Women kapsamında verilen Küresel Kadın Liderlik Ödülü, bu yıl İstanbul'da sahiplerini buldu.Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kadın lideri bir araya getiren zirve, 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ödül töreni ise dün akşam Bomonti Hilton'da düzenlendi.

Kadın hakları alanındaki uzun yıllara dayanan mücadelesiyle Canan Güllü ve bilim dünyasında uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Canan Dağdeviren, Türkiye adına gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Güllü ve Dağdeviren'e verilen ödül, kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi için yürütülen çalışmaların ve bilimin toplumsal dönüşümdeki etkisinin uluslararası platformda takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Canan Güllü hakkında

Kadın hakları alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal hayatta güçlenmesi konularında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Güllü, sivil toplum alanında önemli projelere öncülük ediyor.

Canan Dağdeviren hakkında

Fizik mühendisi, bilim insanı ve akademisyen. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dağdeviren, giyilebilir sağlık teknolojileri ve biyomedikal cihazlar alanındaki araştırmalarıyla uluslararası alanda tanınıyor. Geliştirdiği yenilikçi teknolojiler sayesinde çok sayıda bilimsel ödül kazanan Dağdeviren, dünyanın önde gelen genç bilim insanları arasında gösteriliyor.

(EMK)