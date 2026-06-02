Canan Coşkun'un 'Vize imparatorluğu' yazı dizisine sansür

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un hazırladığı “Vize İmparatorluğu” başlıklı araştırma dosyası erişime engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tebliğine göre karar, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alındı.

Söz konusu madde; yaşam hakkı, can ve mal güvenliği, millî güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi ve genel sağlığın korunması gibi gerekçelerle internet içeriklerine erişim engeli getirilmesine imkan tanıyor.

Ancak erişime engellenen yazı dizisinde, bu kapsamda değerlendirilebilecek herhangi bir ifade ya da veri yoktu.

Uluslararası araştırmanın Türkiye ayağıydı

“Vize İmparatorluğu” dosyası, yalnızca Türkiye’deki vize aracılık sistemini değil, devletlerin vize başvuru süreçlerini özel şirketlere devretmesiyle oluşan yapıyı inceleyen uluslararası bir araştırmanın parçasıydı.

Lighthouse Reports koordinasyonunda, 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katılımıyla yürütülen araştırmada, VFS Global’in başvuru sahiplerine çoğu zaman zorunlu olmayan ek hizmetler sunduğu; ancak bu hizmetlerin fiilen başvurunun ayrılmaz bir parçası gibi işletildiği ortaya konmuştu.

Araştırmada VIP salonlar, SMS bilgilendirme, kurye, belge tarama ve çıktı alma gibi hizmetlerin başvuru sahipleri açısından görünmeyen ek maliyetlere dönüştüğü belirtilmişti.

Türkiye'den VFS Global ve Gateway Management incelenmişti

Kısa Dalga’da yayımlanan Türkiye bölümünde ise VFS Global’in Türkiye operasyonları, şirketin Türkiye’deki iş ortağı Gateway Management, şirketin sahibi Halis Ali Çakmak’ın iş ilişkileri ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bağlantı iddiaları ele alınmıştı.

Yazı dizisinde ayrıca vize süreçlerindeki tekelleşme iddiaları, karaborsa aracılar ve başvuru sahiplerinin yaşadığı deneyimlere de yer verilmişti.

Yazılar Wayback Machine'de arşivlendi:

Vize imparatorluğu (1): Klimacıdan vize devine, vergi cennetinden milyarlık sermayeye

Vize imparatorluğu (2): Mevlüt Çavuşoğlu’nun yetkisi, Gateway’in yükselişi

Vize imparatorluğu (3): Rekabet Kurumu’ndan VFS’ye "rekabetçi baskı" tespiti

Vize imparatorluğu (4): Randevu almanın bedeli kişi başı 300 Euro’ya dayandı

