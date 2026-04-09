DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 14:42 9 Nisan 2026 14:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 16:49 9 Nisan 2026 16:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Bulgaristan’da seçim ihlâlleri nedeniyle 223 kişi gözaltında

Başbakan Andrey Gyurov: “İnsanların oy kullanmak ile sıcak bir öğle yemeği arasında seçim yapmak zorunda kalması kabul edilemez.”

BİA Haber Merkezi

Aleksandr Nevski Katedrali, Sofya, (Fotoğraf: Canva)

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, 19 Nisan’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçim yasasını ihlâl ettikleri gerekçesiyle şu ana kadar 223 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Gyurov, seçmenlerin iradesini manipüle etmeye çalışanlara karşı “ciddi mücadele” yürütüldüğünü söyledi.

Oyların küçük tutarlardaki para ya da gıda gibi temel ihtiyaçlar karşılığında takas edildiğine işaret eden Gyurov, “İnsanların oy kullanmak ile sıcak bir öğle yemeği arasında seçim yapmak zorunda kalması kabul edilemez,” dedi.

“Önceliğimiz, seçimleri manipüle edilmiş bilgilerden korumak”

Öte yandan, Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) konuşan Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velizar Shalamanov da seçmenleri etkilemeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyalarının seçim öncesinde yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Shalamanov, “Ana önceliğimiz, seçimleri manipüle edilmiş bilgilerden ve gayrimeşru dış etkilerden korumaktır,” dedi.

Başbakan Gyurov ve Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski’nin temel önceliklerinin dürüst seçimler olduğunu vurgulayan Shalamanov, diğer Avrupa ülkelerinin deneyimlerine dayanarak seçimlerden önceki son günlerde halihazırda kurulmuş etki ve reklam ağları ile botların aniden aktif hâle gelebileceğine ve siyasi içerikler paylaşabileceklerine işaret etti. (TY)

bulgaristan 2026 Bulgaristan erken genel seçimleri Andrey Gyurov
