Buket Güler Ozan Halk TV'den ayrıldı: Yaşasın gazetecilik

Halk TV’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Buket Güler Ozan, Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı’nın ardından kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ozan, Halk TV yönetimine ayrılık kararını ilettiğini belirterek, yıllar boyunca editoryal bağımsızlığa saygı gösterildiğini söyledi. Ozan paylaşımında, “Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik” dedi

Halk TV çalışanlarından gazeteci Remziye Demirkol da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, muhalif medyanın giderek zorlaşan koşullar altında varlığını sürdürmeye çalıştığını savundu. Demirkol, medya sektöründe çalışan gazetecilerin meslek aşkı, editoryal bağımsızlık ve “omurgalı durma çabası” üzerinden büyük baskı altında kaldığını söyledi.

Gelinen noktada sessiz kalmak mümkün değil. İktidarın yarattığı değişimden en büyük payı medya aldı. Küçültülen ve köşeye sıkıştırılan muhalif medya hem patronlar hem de çalışanlar açısından “hayatta kalma” dürtüsüyle hareket edilen, ilke ve vicdan başta olmak üzere pek çok şeyin… — RemziyeDemirkol (@r_demirkol) May 9, 2026

Demirkol paylaşımında, gazetecilerin çalıştıkları kurumlara yönelik eleştirilerinin mesleğin doğasında bulunduğunu belirterek, Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı’ya destek mesajı verdi. İktidara yakın çevrelerden gelen eleştirileri de hedef alan Demirkol, Halk TV’nin farklı görüşlerden insanların emeğiyle oluşan bir yapı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Halk TV’nin sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmedi.

Mahiroğlu, Halk TV’nin muhalif kesim tarafından yoğun şekilde takip edilen bir haber kanalı olduğunu ve bunun önemli sorumluluklar getirdiğini söyledi.

Kanalın hedef alındığını savunan Mahiroğlu, bazı isimlerin editoryal nedenlerle Halk TV ekranlarında yer bulamadıkları için kanalı eleştirdiğini öne sürdü. Sosyal medyada yürütülen eleştirilerin organize bir kampanya olduğunu iddia eden Mahiroğlu, “Halk TV, halkın gerçek haberlere ulaşması için mücadelesini sürdürecek” dedi.

Mahiroğlu ayrıca, çalışanlara yönelik “emek sömürüsü” iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, kanaldan ayrılan isimlerin yüksek maaşlar aldığını öne sürdü.

Ne olmuştu?

Halk TV’deki ayrılık süreci, ilk olarak gazeteci Seda Selek’in 30 Nisan’da kanaldan ayrıldığını açıklamasıyla gündeme geldi. Selek, sunduğu programın sonunda ayrılık kararını duyurmuş ve “son derece haklı gerekçeleri” olduğunu söylemişti.

Ardından Sorel Dağıstanlı da 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Seda Selek’e destek paylaşımı sonrası Halk TV’den ayrıldığını duyurmuştu.

