Bu kitabın geliri depremzede çocuklara

Özelikle çocuk edebiyatında kolektif üretime öncülük eden Eksi 18 Edebiyat Topluluğu, toplumsal sorumluluk girişimlerine devam ediyor.

Topluluğun yazarları kısa bir süre önce “Doğanın Çocukları” ve “Tam On İkiden” adıyla iki eseri okurlarla buluşturdu. Öykü ve şiirlerden oluşan kitaplar, İzmirli eğitimci-yazar Nevzat Süer Sezgin’in koordinesinde yayımlandı.

Kitapların yayımlanmasında, eğitim üzerine hizmet sunan birçok vakıf, eğitim kurumu ve yayıncı da destek sundu. “Tam On İkiden” şiir kitabının proje sorumlusu Sultan Topçu ve çizeri Tuğçe Temiz. “Doğanın Çocukları” proje sorumlusu ise Ebru Köfter ve Osman Torun, kitabın çizeri Hasan Karaca.

Çocukların yüreklendirilmesi amaçlanıyor

8-12 yaş arası okura hitap eden eserler, uzun bir hazırlık sürecinden sonra Yakın Kitabevi tarafından yayımlandı. Sultan Topçu, Melek Karanis, Özlem Yılmaz ve Betül Kotan Atak tarafından derlenen ve otuz yazardan şiirleri kapsayan “Tam On İkiden”, şiirin duyarlı dünyasına dair deneyimler eşliğinde gelecek neslin sanatsal inceliklerle yoğrulmasını, kendi şiirlerini yazmaları için çocukların yüreklendirilmesini amaçlıyor. Okurların "kalbini tam on ikiden yakalamak" için yola çıkan şairler ölüm, göç, hastalık, savaş, doğal afetler, çocuk hakları gibi konuları kaleme aldılar.

Kitabın tanıtımında, “Neden Tam 12’den biliyor musun?” sorusuna açıklık getiren editör, “Biz, sevgili Nevzat Hocamızın ve Eksi Onsekiz Edebiyat Topluluğu’nun on ikinci grubuyuz. Saat tam 12.00 yeni bir başlangıçtır. Bu kitap da bizim yeni başlangıcımız oldu. Yılın on iki ayı bu şiirleri düşündük. Güneş tam on ikide en dik açıyla parıldar biz de şiirlerimizle parıldamak istedik, dart oyunundaki hedef gibi biz de siz okuyucuların kalplerini tam on ikiden yakalamayı amaç edindik. Ha unutmadan 12’den de tavşan yapılabiliyor…” diye belirtiyor.

Yazar Ayhan Gündüz, Ayşe Evrim Genç, Ayşen Göreleli, Betül Kotan Atak, Burçak Temel, Ebru Köfter, Ece Kanber, Elif Çelebi, Esra Abalı, Filiz Gündoğan, Dilek Yılmaz, Gönül Çatalcalı, Gülay Pamuk, Gülseren Delibaş, Melek Karanis, Mine Ömer, Nalan Yılmaz, Nazlı Solgun, Nermin Şenol, Nurşen Acar, Oya Uslu, Özlem Tuncay, Özlem Yılmaz, Sevin Sezgin, Sevinç Yağan, Sultan Doksöz, Sultan Topçu, Öncül Çakı Işık, Tuğçe Temiz ve Yayla Boztaş kaleminden çıkan “Tam On İkiden” şiir kitabının geliri depremzede öğrenci fonu için Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na (EÇEV) bağışlanacak.

Doğanın Çocukları

Ebru Köfter ve Osman Torun’un proje sorumluluğunu yürüttüğü ve yirmi yedi yazarın öyküsünün yer aldığı “Doğanın Çocukları”, doğa farkındalığı ve bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Eserde, doğanın çocuklarının boyama yaparak okuma sürecine katılabilecekleri siyah beyaz çizimler ve tematik dizin yer alıyor. Her iki eserle ve topluluğun daha önce yayınlanmış kitaplarıyla birlikte başta çocuk ve gençler olmak üzere eğitimciler ve ailelere de yönelik çeşitli atölye ve etkinlikler planlanıyor. Kitaplar İzmir’de bulunan Yakın Kitabevi ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.(SYZ/AÖ)