ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.02.2026 18:14 20 Şubat 2026 18:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.02.2026 22:43 20 Şubat 2026 22:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Bu hafta biamag'da

Bu hafta biamag’da, müzikten fotoğrafa, kolektif üretimden sinemaya uzanan geniş bir yazı seçkisi okurları bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu hafta biamag'da

Ayşegül Başar editörlüğünde hazırlanan biamag’da bu hafta, müzik ve direniş ilişkisi, bağımsız sahnenin dönüşümü ve müziğin iyileştirici gücü üzerine yazılar öne çıkıyor. Fotoğrafın analog pratiği ve çocuklarla buluşması, üniversite bostanlarında kolektif üretim ve dayanışma deneyimleri, sanat sergilerinde kişisel hafıza ve aile hikâyelerin kadar pek çok konu işleniyor.

Seçkide yer alan yazılar şöyle:

Sinem Aydınlı Kasım Taşdoğan ile baskı koşulları ve müziğin direnişle kurduğu bağ odağında, Kürt müziğinin bugünü ve geleceğini konuştu.

Diyar Saraçoğlu, Türkiye turnesi öncesi No Clear Mind’ın gitaristi Lefteris Volanis ile müziğin iyileştirici gücünü ve bağımsız sahnenin dönüşümünü konuştu.

Berk H. Topaktaş, çocukları analog fotoğraf ve karanlık oda ile buluşturan Fotohane Darkroom'un hikayesini anlattı.

Hatice Oflaz, İstanbul’daki üniversite bostanlarını ile öğrencilerin kolektif üretim deneyiminleri ve dayanışma pratiklerine dair yazdı.

Tuğçe Yılmaz, sanatçı Doğa Yirik ile "Kesintisiz" sergisini, ailesinin hikâyesini ve bu hikâyenin kendi kişisel yolculuğuyla nasıl kesiştiğini konuştu.

Evrim Gündüz, kurumsal düzeyde cinsel şiddetle mücadelenin nasıl mümkün olabileceğini, politika ve prosedürlerin neden hayati olduğunu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile konuştu.

Şeyhmus Diken, DEM Partili belediyelerin anadili karnesine dikkat çekti. Kürtçe hizmetler, çok dillilik ve yerel yönetimlerin pratik adımları konusunu tartışmaya açtı.

Vartan Halis Yıldırım, eşit vatandaşlık talebinin ekonomik ve tarihsel arka planını ele aldı. Yazısında, hukuki ve dilsel reformların toplumsal-ekonomik bağlamdan bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı.

Murat Türker, Berlin Film Festivali’nde gösterimleri süren ve Suriye, Brezilya, Tayland ile Filipinler’den zulüm, hafıza ve adalet temalarını işleyen dört çarpıcı belgeseli yazdı.

Burak Sarı, engelli bedenlerin gündelik hayatta maruz kaldığı görünmez denetim ve müdahale pratiklerine dikkat çekti.

Şevval Tufan, BİA Çocuk Kitaplığı için Sabri Safiye’nin fantastik öğelerle birlikte utanç, öfke ve gurur duygularını ele aldığı Çiçek ve Kaplan Gözü kitabını yazdı.

Özgür Erbaş, gündelik hayatın absürtlüğünü mizahi bir dille ele aldığı yazısında, şemsiyeyle havalanan “güzide kardeşimizden” forkliftli soygun ve eşekli kaçış hikâyesine uzanan 'tuhaf' bir anlatı kurdu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
biamag biamag'da bu hafta
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git